Berlin Wer demnächst Urlaub in Europa plant, könnte sich ein Zimmer im besten Hotel der Welt buchen. Welches das ist? Ein Ranking verrät es.

Ein Juwel der Entspannung und des Wohlstands, ein sorgfältig geplanter Rückzugsort – das ist der Traum eines jeden, der einen luxuriösen Urlaub in Erwägung zieht. Die Wahl des perfekten Reiseziels für ein unvergessliches Luxuserlebnis ist bei dem großen Angebot nicht ganz einfach. Doch ein neues Ranking könnte Inspiration liefern.

Zum ersten Mal seit 2009 führt die Marke "50 Best" ein neues globales Ranking ein: "The World's 50 Best Hotels". Ein Gremium von 580 globalen Branchenexperten hat eine Liste mit 50 besten Luxushotels weltweit erstellt. Die Preisverleihung fand am 19. September 2023 in der Londoner Guildhall statt.

Urlaub: Das schönste Hotel der Welt steht in Europa

Das Hotel Passalacqua wurde erst vor rund einem Jahr in Moltrasio, Italien, eröffnet, aber hat sich mit seinem idyllischen Flair und seinem Hauch von "La Dolce Vita" gegen jegliche Konkurrenz durchgesetzt. Das Hotel erhielt den ersten Platz auf der Liste der 50 besten Hotels der Welt, die bei einer Preisverleihung in Großbritannien bekannt gegeben wurde.

Luxushotel Passalacqua: Das schönste Hotel der Welt liegt am Comer See in Italien, nördlich von Mailand Foto: Passalacqua

Das im Juni 2022 eröffnete Boutique-Hotel ist im Besitz der lokalen Hoteliersfamilie De Santis. "Es war wirklich unerwartet. Und es hat unsere kühnsten Träume übertroffen, unter die ersten 25 zu kommen. Wir könnten also nicht stolzer sein", sagte Valentina De Santis, Besitzerin des Siegerhotels gegenüber dem britischen Sender "CNN Travel" bei der Zeremonie in der historischen Guildhall in London.

Das Passalacqua war eines von 21 Hotels in Europa, die in die Liste aufgenommen wurden, zusammen mit dem Four Seasons Firenze in Florenz, das global den neunten Platz belegte sowie dem Aman-Hotel in Venedig, das auf Platz 14 steht.

Hotels in Europa: Frankreich überrascht im Ranking

In Europa führt Italien laut der Top 50 Rangliste die besten Luxushotels. Großbritannien folgt auf Platz 22 mit dem Londoner Hotel "The Connaught" und Spanien auf Platz 24 mit dem "Four Seasons" in Madrid. Frankreich erst ab Platz 26 mit dem Hotel "The Maybourne Riviera" vertreten. Ein überraschendes Ergebnis, da das Land für weltbekannte Destinationen wie Paris, die Riviera und die Weinregionen berühmt ist.

Frankreich ist außerdem für seine herausragende Luxushotellerie bekannt. Kulturelle Raffinesse, kulinarische Exzellenz und erstklassiger Service sind das Aushängeschild der französischen Hotellerie. Das bekannte Pariser Hotel "Le Bristol", in dem Woody Allen 2011 Szenen seines Films "Midnight in Paris" gedreht hat, erreicht weltweit nur Platz 29.

Luxus: Auf diesem Kontinent gibt es die besten Hotels

Asien hat in den letzten Jahrzehnten einen bemerkenswerten Aufstieg im Luxushotelmarkt erlebt und kann heute viele der besten Luxushotels der Welt vorweisen. Das "50 Best"-Ranking bestätigt diese Entwicklung. Laut der Rangliste sind die schönsten Luxushotels auf dem Kontinent Asien.

Auszeichnung: Das Rosewood Hotel in Hong Kong landete im globalen Ranking auf Platz zwei Foto: Rosewood Hong Kong

Unter den ersten fünf Plätzen werden vier von asiatischen Luxushotels belegt. Darunter sind die Hotels:

Rosewood in Hong Kong

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

The Upper House in Hong Kong

Aman in Tokio

Eine mögliche Erklärung dafür ist neben der Vielfalt an Urlaubsdestinationen auch das wirtschaftliche Wachstum und der steigende Tourismus. Zudem haben internationale Hotelketten wie "Four Seasons Hotels and Resorts" und lokale Investitionen die Entwicklung der Luxushotelbranche vorangetrieben.

"World's 50 Best Hotel": Diese Sonderpreise wurden vergeben

Neben dem gobalen Ranking erhielten einige Hotels eine Sonderauszeichnung. Diese richteten sich unter anderem nach dem Potenzial, der Nachhaltigkeit, Service sowie dem Alter in Kombination mit der Platzierung. Folgende "Awards" wurden vergeben:

Auszeichnung Hotel Stadt/Ort Land Platz im Ranking Hinweise zur Auszeichnung Art of Hospitality Award Gleneagles St. Andrews Schottland 32 Damit wird der herausragende Service eines Hotels ausgezeichnet. Carlo Alberto Best Boutique Hotel The Newt Bruton Großbritannien 37 Diese Auszeichnung dient dazu, Reiseliebhabern die besten Luxus-Boutique-Hotels vorzustellen. Nikka Best New Hotel Capella Bangkok Thailand 11 Diese Auszeichnung erhält das bestplatzierte Hotel, das innerhalb des zweijährigen Abstimmungszeitraums eröffnet wurde. Flor de Caña Eco Hotel Singita Lodges Kruger-Nationalpark Südafrika 15 Hotels mit besonderem Engagement im Bereicht Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit erhalten diese Auszeichnung. Lost Explorer Beach Hotel Award Soneva Fushi Eydhafushi Malediven 7 Der Preis für das beste Strandhotel wird an das bestplatzierte Hotel vergeben, das nur 20 Meter von einem Strand entfernt liegt. Lavazza One To Watch Award Lavazza One To Watch Award Utah USA - Diese Auszeichnung wird an Hotels vergeben, von denen die Organistaion "World's 50 Best Hotels" glaubt, dass sie in Zukunft das Potenzial haben auf der Liste zu erscheinen.

Darüber hinaus wurde noch eine weitere Auszeichnung vergeben – der "SevenRooms Icon Award". Mit dieser Auszeichnung wird eine Person geehrt, die im Laufe ihrer Karriere einen herausragenden Beitrag zur Hotelbranche geleistet hat. Im Jahr 2023 ist das der indisch-britische Hotelier Sonu Shivdasani. Er ist der Gründer und CEO der Ressortkette "Soneva", der unter anderem die Luxusressorts Soneva Fushi und Soneva Jani auf den Malediven gehört. Mit ihm begann das Konzept des "Barfuß-Luxus", das heute in Strandressorts auf der ganzen Welt verbreitet ist.

Urlaub: Das Luxusressort Soneva Jani ist im Ranking auf Platz 36 der 50 schönsten Hotels weltweit Foto: Soneva

Luxushotels: Das sind die 50 besten Hotels auf der Welt

Hier ist ein Überblick des Rankings von "The World's 50 Best Hotels" aus dem Jahr 2023:

Platz Land Stadt/Ort Hotel 1 Italien Moltrasio Passalacqua 2 China Hong Kong Rosewood 3 Thailand Bangkok Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River 4 China Hong Kong The Upper House 5 Japan Tokio Aman 6 Marokko Marrakech La Mamounia 7 Malediven Eydhafushi Soneva Fushi 8 Mexiko Puerto Vallarta One&Only Mandarina 9 Italien Florenz Four Seasons Firenze 10 Thailand Bangkok Mandarin Oriental 11 Thailand Bangkok Capella 12 Australien Brisbane The Calile 13 Mexiko Chocholá Chablé Yucatán 14 Italien Venedig Aman 15 Südafrika Kruger-Nationalpark Singita Lodges 16 Großbritannien London Claridge's 17 Singapur - Raffles Singapore 18 Indonesien Wanokaka Nihi Sumba 19 Mexiko Tulum Hotel Esencia 20 Italien Positano Le Sirenuse 21 Italien Savelletri Borgo Egnazia 22 Großbritannien London The Connaught 23 Marokko Marrakech Royal Mansour 24 Spanien Madrid Four Seasons 25 USA New York Aman 26 Frankreich Roquebrune-Cap-Martin The Maybourne Riviera 27 Brasilien São Paulo Rosewood 28 Singapur Sentosa Capella 29 Frankreich Paris Le Bristol 30 Japan Kyōto Park Hyatt 31 Frankreich Paris La Réserve 32 Schottland St. Andrews Gleneagles 33 Frankreich Antibes Hotel Du Cap-Eden-Roc 34 Frankreich Paris Cheval Blanc 35 Griechenland Athen Four Seasons Astir Palace 36 Malediven Manadhoo Soneva Jani 37 Großbritannien Bruton The Newt 38 Sri Lanka Galle Amangalla 39 Japan Tokio Hoshinoya 40 Indonesien Seminyak Desa Potato Head 41 St. Barths Eden Rock 42 Thailand Bangkok The Siam 43 Schweiz St. Moritz Badrutt's Palace 44 Vereinigten Arabischen Emiraten Dubai Atlantis The Royal 45 Indien Agra The Oberoi Amarvilas 46 Großbritannien London NoMad 47 Großbritannien London The Savoy 48 USA New York Equinox 49 Spanien Portinatx Six Senses Ibiza 50 Frankreich Paris Hôtel de Crillon

