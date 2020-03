Berlin Im Urlaub kann Surfen und Telefonieren zur Kostenfalle werden. Wir geben Tipps, mit denen die Handynutzung in der Ferne günstig bleibt.

Der Sommer kommt, die Temperaturen steigen: Es ist Urlaubszeit. Am 20. Juni beginnen die Sommerferien, zuerst in Berlin und Brandenburg, kurz darauf folgen nach und nach die anderen Bundesländer. Auch auf Reisen will kaum noch jemand aufs Internet verzichten. In den folgenden sechs Tipps beschreiben wir, wie das jeder günstig hinkriegt – und wie man mit dem Handy im Urlaub sonst noch sparen kann.