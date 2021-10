Warum die deutsche Bank in nachhaltige Technik investiert

Themen der "Zukunftsvisite": Experte sagt, wieso Verbote für den Klimaschutz nicht reichen. Prof. Grönemeyer digitalisiert die Naturheilkunde.

Nur mit Verboten wird die ökologische Transformation misslingen – davon ist Jörg Eigendorf überzeugt. Der Leiter Nachhaltigkeit der Deutschen Bank will deshalb lieber Innovationen finanzieren.

Denn nachhaltige Banken, so Eigendorfs Credo, müssen mehr bieten als ein grünes Girokonto – sie investieren Geld in Projekte, die Wirtschaft und Gesellschaft langfristig klimaneutral machen. In usnerer aktuellenSendung der "Zukunftsvisite" erklärt Eigendorf, wie weit die Deutsche Bank auf diesem Weg ist, wie sie ihren CO-Fußabdruck auch ohne Zertifikate senken will - und warum ein Tofu-Steak dem Klima besonders gut schmeckt.

Außerdem in der Sendung: Der prominente Arzt Professor Dietrich Grönemeyer blickt in die Zukunft der Medizin zwischen High-Tech und traditionellen Heilmethoden.

Die Gäste:

Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, Mediziner

Jörg Eigendorf, Konzernsprecher & Leiter Nachhaltigkeit, Deutsche Bank

Moderation:

Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Essener Uniklinik

Jens de Buhr, Leiter des Medienverbunds Zukunftsvisite

Bei „Zukunftsvisite – dem Magazin für Nachhaltigkeit und Gesundheit“ werden aktuelle Trends und spannende Zukunftsperspektiven in Medizin und Wirtschaft von wechselnden Experten diskutiert und leicht verständlich eingeordnet. Die Funke Mediengruppe ist Partner der Sendung.

