Anzeige (Verlinkungen) - Meine Geschichte Teil 10 – 𝗘𝗶𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗭𝗲𝗶𝘁 ⠀ ⠀ Die gesamte Zeit in der Klinik war sehr intensiv. Die ersten Tage habe ich nur geweint. Nicht weil ich traurig war dort zu sein, sondern weil einfach alles von mir abfiel:⠀ ✱Der Druck Leistungen erbringen zu müssen, obwohl man keine Kraft mehr hat; ✱ jeden einzelnen Tag zu überstehen; ✤meinen Körper iwie am leben zu halten; ✤meine Fassade nach außen hin einigermaßen zu bewahren; & vor allem: ✤viele negative Gefühle & Gedanken zu verdrängen.⠀ All das brach dann dort aus mir heraus. Ich war anfangs wirklich erschrocken darüber. Es hatte sich unfassbar viel aufgestaut & es tat so gut einfach alles raus zu lassen. Ich denke das Gefühl kennen so Einige!⠀ ⠀ Ich war von Tag 1 froh darüber, geregelte Mahlzeiten zu haben. Eine der letzten Worte meiner Mutter bevor sie den Heimweg antrat waren: „Und gleich gibt es Mittagessen & du isst dort direkt ganz normal mit?“ Für sie war es unvorstellbar, da sie ja die letzten Jahre intensiv miterleben musste, wie ich eben nicht „normal“ & „regelmäßig“ aß. (Hier werde ich in einem separaten Post nochmal genauer drauf eingehen)⠀ Ehrlich gesagt kann ich bis heute nicht ganz nachvollzeihen, warum es mir & vielen anderen Patientinnen, gelang. Ich denke aber, dass es mir Halstuch, es als meine Therspie anzusehen & deshalb war ich ja dort & die Zeit wollte ich nutzen & schnell gesund werden 🙏 ⠀ Anfangs hatte ich zwar noch Gedanken wie 💭: „Wenn du doch jetzt direkt isst, dann denken doch alle, dass du gar nicht krank bist. Also lass lieber etwas auf dem Teller liegen.“ Oder auch : „Darf es mir „leicht“ fallen es zu essen ?!“⠀ Ich weiß, dass solche Gedanken für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind. Das müssen sie auch nicht sein ‼️ Viele denken vielleicht: " Oh Gott wie gestört kann man sein“; „Muss sie denn das Essen komplett neu lernen?“ ⠀ 𝗝𝗔! Diese Gedanken verdeutlichen auch einfach diesen innerlichen Kampf, der nach außen nicht sichtbar ist 🙇‍♀️ Daher kommt es auch nicht auf das Gewicht an, sondern auf die Gedanken, die man mit dem Essen verbindet. Das macht die Krankheit aus ! ⠀ (𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿 ⬇️⬇️⬇️)