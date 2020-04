Vielen Haushalten fehlt Geld, seitdem Firmen massenweise Leute in Kurzarbeit schicken oder entlassen. Da ist gut zu wissen: Sich etwas dazuzuverdienen, ist jetzt leichter möglich für Minijobber, Kurzarbeiter und Frührentner. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In den meisten Branchen herrscht Flaute in der Corona-Krise – aber andere suchen händeringend nach Arbeitskräften. Ob Lieferservices, Supermärkte, die Landwirtschaft, Reinigungsfirmen, Pflegedienste oder Krankenhäuser – alle haben kräftig zu tun. Darauf hat der Gesetzgeber reagiert.

Ich habe einen Minijob – Kann ich im Moment mehr verdienen als sonst?

Ja, Beschäftigte mit Minijob dürfen jetzt fünf- statt wie sonst dreimal pro Jahr mehr als 450 Euro verdienen. Wie hoch das Einkommen in diesen fünf Monaten liegt, ist egal und damit nach oben offen. Bedingung aber: Die Mehrarbeit im Betrieb muss „unvorhersehbar“ gewesen sein.

Was ist darunter zu verstehen?

Laut Minijob-Zentrale in Bochum geht es hier um Mehrarbeit, die sich ergibt, weil andere Arbeitnehmer entweder aufgrund von Krankheit, Quarantäne oder sonstiger Freistellung ausfallen oder der Arbeitsaufwand höher ist als üblicherweise, zum Beispiel in der Pflege oder Reinigung. Der Vorteil: Trotz des höheren Verdienstes zahlen Minijobber keine Sozialbeiträge und haben netto deutlich mehr in der Kasse.

Für wie lange gilt die Sonderregelung?

Die Sonderregelung ist nach aktuellem Stand auf die Zeit von März bis Ende Oktober dieses Jahres befristet. Danach gilt wieder, dass Minijobber nur dreimal im Jahr mehr als 450 Euro verdienen dürfen.

Auf welche Zeit bezieht sich der fünfmalige erlaubte Mehrverdienst?

Da ist Vorsicht geboten. Es zählt das Zeitjahr, nicht das Kalenderjahr. Beispiel: Eine Putzfrau mit Minijob kommt wegen der Mehrarbeit im April und Mai 2020 auf jeweils 2000 Euro. Sie bleibt sozialversicherungsfrei, wenn sie in der Zeit ab Juni 2019 höchstens weitere drei Monate mehr als 450 Euro verdiente, etwa als Krankheitsvertretung für eine Vollzeitkraft.

„Der 12-Monats-Zeitraum endet immer mit dem Ende des Kalendermonats, in dem ein unvorhersehbares Überschreiten vorliegt und beginnt zwölf Monate vorher“, erläutert die Minijob-Zentrale die geltende Regelung.

Im Sommer habe ich schon immer gejobbt – darf ich jetzt mehr verdienen?

Ja, wegen der Corona-Krise hat der Gesetzgeber die Zeitgrenze für eine sogenannte kurzfristige Beschäftigung von drei auf fünf Monate erhöht. Damit sollen vor allem Saisonkräfte in der Landwirtschaft länger arbeiten können. Aber auch Beschäftigte in anderen Wirtschaftszweigen profitieren davon.

Die Höhe des Verdienstes spielt dabei bis Ende Oktober keine Rolle: Beiträge zur Sozialversicherung müssen auch kurzfristige Minijobber nicht zahlen – vorausgesetzt, ihre Tätigkeit ist von vornherein vertraglich oder aufgrund ihrer Art befristet, so die Deutsche Rentenversicherung (DRV).

Tipp: Auch für Studierende und Schüler ist das eine gute Gelegenheit zum Auffüllen der Kasse.

Ich bin in Kurzarbeit – wird mein Kurzarbeitergeld gekürzt, wenn ich nebenbei etwas verdiene?

Das kommt darauf an. Nimmt ein Kurzarbeiter einen Neben- oder Minijob in einem „systemrelevanten“ Bereich an, wird der erzielte Verdienst vorübergehend nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Dies gilt ebenfalls bis Ende Oktober, berichtet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).

Bedingung: Das neue Gesamteinkommen darf das frühere Nettogehalt nicht überschreiten, so das BMAS. Als systemrelevant gelten etwa das Gesundheitswesen und der Lebensmittelhandel.

Was ist, wenn mein Nebenjob nicht darunterfällt?

Auch da ist zu unterscheiden. Wer bei Kurzarbeit einen Nebenjob neu anfängt, dem wird der Hinzuverdienst auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Aber: Hat jemand bei Beginn der Kurzarbeit diesen Nebenverdienst schon, behält er das volle Kurzarbeitergeld, also 60 Prozent oder – mit Kindern – 67 Prozent des entgangenen Nettogehalts.

Einer Mindestbeschäftigungszeit vor Beginn der Kurzarbeit bedürfe es nicht, um die Abzüge vom Kurzarbeitergeld zu vermeiden, betont die Minijob-Zentrale.

Ich bin mit 63 in Rente gegangen und möchte nun meine arbeitslose Tochter unterstützen. Geht das?

Ja, und zwar viel besser als zuvor. Frührentner dürfen laut Rentenversicherung in diesem Jahr bis zu 44.590 Euro verdienen, wenn sie wieder in ihren alten Beruf einsteigen oder anderweitig arbeiten. Zum Vergleich: Ohne Corona-Sonderregelung würde die Rente schon bei einem Verdienst von mehr als 6300 Euro gekappt, und zwar in Höhe von 40 Prozent des darüberliegenden Bruttogehalts.

Ein Beispiel: Wer ab Mai wieder arbeitet, kann ein Bruttogehalt von rund 5500 Euro im Monat einstreichen und trotzdem seine volle Rente behalten. Das dürfte gut bezahlte Stellen etwa in Krankenhäusern attraktiver machen. Achtung: Eventuelle Sonderzahlungen, etwa ein Weihnachtsgeld, zählen bei der Jahressumme von 44.590 Euro mit.

Muss ich Sozialbeiträge abführen?

Ja, Frührentner, die wieder berufstätig werden, sind voll sozialversicherungspflichtig. Das hat allerdings auch einen Vorteil: Ihre Rente erhöht sich mit den Beiträgen an die Rentenkasse. Das kann im Zweifel einiges ausmachen: Wer beispielsweise auf ein Bruttoentgelt von 40.000 Euro kommt, steigert seine Monatsrente um 34 Euro ab Erreichen des regulären Rentenalters, wie das DRV-Portal „Ihre Vorsorge“ ermittelt hat.

Was geschieht im kommenden Jahr?

Die gesetzliche Änderung ist vorläufig auf 2020 beschränkt. Bleibt es dabei, gilt ab dann wieder die Hinzuverdienstgrenze von 6300 Euro im Kalenderjahr. Ab der regulären Altersgrenze können Rentner aber unbegrenzt hinzuverdienen, ohne die Rente gekürzt zu bekommen. Das gilt in Corona-Zeiten wie auch schon früher.

