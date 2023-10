Berlin Nach der Zeitumstellung auf Winterzeit klagen viele Menschen über Schlafprobleme. Diese Tipps können gegen den Mini-Jetlag helfen.

Vielen Menschen macht die Zeitumstellung zu schaffen

Nach dem Wechsel auf Sommer- oder Winterzeit ist ihr Bio-Rhythmus gestört und sie schlafen schlecht

Wir zeigen, was gegen den Mini-Jetlag hilft

In der Nacht auf den 29. Oktober kann Deutschland wieder eine Stunde länger schlafen. Die Uhren werden um eine Stunde auf Winterzeit zurückgedreht. Auch wenn wir zweimal im Jahr die Uhren umstellen, haben viele Menschen Probleme, sich an die neue Zeit zu gewöhnen.

Laut einer repräsentativen Umfrage der Krankenkasse DAK hat ein Drittel der Deutschen nach der Zeitumstellung mit körperlichen oder psychischen Problemen zu kämpfen. 76 Prozent der Befragten gaben an, sich schlapp und müde zu fühlen, 59 Prozent klagten über Einschlafprobleme und Schlafstörungen. Jeder Zehnte leidet nach der Zeitumstellung sogar unter depressiven Verstimmungen.

Eine Art Mini-Jetlag. Die Anpassung an die neue Zeit, kann bei manchen Menschen bis zu sieben Tage dauern. Doch mit dem richtigen Verhalten, kommt man zum Wochenstart trotzdem gut aus den Federn.

Zeitumstellung auf Winterzeit 2023: So übersteht man den Mini-Jetlag

Wir geben fünf Tipps, wie man die Zeitumstellung gut übersteht:

1. Vom Tageslicht wecken lassen

Dieses Wochenende bleiben die Vorhänge offen. Die Morgensonne hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin und wird so zum natürlichen Wecker. Abends sollte man sich hingegen möglichst im Dunkeln aufhalten, um durch die höhere Melatoninausschüttung schneller müde zu werden.

2. Eine Stunde früher aufstehen

Zugegeben, es ist nicht angenehm. Aber wer Sonntag eine Stunde früher aufsteht, bleibt bei seiner üblichen Schlafdauer. Am Abend sollte man dann etwas früher als gewohnt ins Bett gehen – und kann Montag frisch in den Tag starten.

3. Auf Mittagsschlaf verzichten

Wer normalerweise einen Mittagsschlaf hält, sollte darauf nach der Zeitumstellung eine Woche lang verzichten. So ist man abends früher müde und schläft nachts besser.

4. Abends keine schweren Mahlzeiten

An den ersten Abenden nach der Zeitumstellung sollte man nicht zu schwer essen. Denn ein voller Magen kann einen um den Schlaf bringen. Gleiches gilt für koffeinhaltige Getränke. So kommt der Körper besser zur Ruhe.

5. So gelingt die Umstellung bei Babys und Kleinkindern

Babys und kleinen Kindern fällt es oft besonders schwer, vom gewohnten Rhythmus abzuweichen. Mit ihnen beginnt man daher am besten schon einige Tage vor dem Wechsel auf die Winterzeit mit der sanften Umstellung. Mahlzeiten und Schlafzeiten sollten dafür Tag für Tag (bei Babys alle zwei Tage) um zehn Minuten verschoben werden. So können sich die Kinder stressfrei an die neue Zeit gewöhnen. Was muss ich tun: Stellt sich mein Smartphone bei der Zeitumstellung automatisch um?

Auch für kleine Kinder empfiehlt sich an den ersten Tagen nach der Umstellung abends leichte Kost. Zudem sorgt tagsüber viel frische Luft dafür, dass sie am Tag nicht so müde sind und abends besser einschlafen können.



