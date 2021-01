Das Bundesgesundheitsministerium hat 200.000 Dosen zweier Corona-Medikamente auf Antikörper-Basis gekauft. Doch was genau ist das überhaupt – und wem hilft’s?

Antikörper-Medikamente: So funktionieren sie

Berlin. Zwei Antikörper-Präparate aus den USA sollen in Deutschland zum Einsatz kommen. Welche sind es und für wen sind sie überhaupt geeignet?

Die Medikamente, die der Bundesgesundheitsminister aus den USA geordert hat, sind etwas Besonderes. Denn die beiden Antikörper-Mittel sind die ersten Medikamente, die gezielt gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 entwickelt worden sind.

Die ersten der 200.000 Dosen könnten bereits ab dieser Woche an speziellen Kliniken in Deutschland eingesetzt werden. Für wen sind die Mittel geeignet und welchen Einfluss haben Mutationen auf die Wirksamkeit? Ein Überblick:

Um welche Antikörper geht es genau?

Das Gesundheitsministerium hat zwei Medikamente eingekauft: REGN-COV2 des US-Herstellers Regeneron, das auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump zur Therapie seiner Covid-19-Erkrankung bekommen hatte. Es ist ein Mix aus zwei monoklonalen Antikörpern, die im Labor hergestellt werden: Casirivimab und Imdevimab. Außerdem hat das Ministerium Dosen Bamlanivimab des US-Pharmakonzerns Eli Lilly bestellt.

Das Antikörper-Medikament von US-Hersteller Eli Lilly gehört neben dem von Regeneron zu den beiden Mitteln, die als erste in Deutschland verabreicht werden sollen. Foto: Uncredited / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

In der EU sind die Mittel nicht zugelassen. Warum kommen sie hierzulande dennoch zum Einsatz?

Das in Deutschland für die Bewertung von Medikamenten und Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) kommt zu dem Schluss, dass das ermittelte Sicherheitsprofil „eine Anwendung nach individueller Nutzen/Risiko-Einschätzung in Deutschland grundsätzlich“ zulässt, teilt das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage mit.

Bedeutet: Der Einsatz ist eine individuelle Entscheidung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. In den USA haben beide Antikörper-Mittel eine Notfallzulassung der Arzneimittelbehörde FDA.

Wie wirken die Medikamente?

Im Prinzip ist die Gabe von Antikörpern eine passive Immunisierung. Das bedeutet, Infizierte bekommen Antikörper gespritzt und haben auf diese Weise einen sofortigen Schutz gegen einen Erreger. „Das ist ein Prinzip, das wir seit 120 Jahren kennen“, sagt der Biotechnologe Professor Stefan Dübel, der mit seinem Team an der TU Braunschweig selbst an einem Antikörper-Medikament gegen Sars-CoV-2 arbeitet.

Dübel nennt das Beispiel Tetanus: Wer sich bei der Gartenarbeit verletze und keinen ausreichenden Impfschutz habe, bekomme vom Hausarzt eine Spritze – es sind Antikörper, die sofort gegen Tetanus wirken. „Im Unterschied zu einer Impfung, die die Bildung von Antikörpern anregt, muss der Körper bei der Gabe von Antikörpern nicht selbst aktiv werden.“

Die Antikörper wirken dabei gegen sogenannte Antigene – bestimmte Strukturen an der Oberfläche unerwünschter Erreger. Im Fall von Sars-CoV-2 ist das Spike-Protein ein solches Antigen. Es ist der Schlüssel, mit dessen Hilfe das Virus in die menschliche Zelle eindringt, um sich dort zu vermehren.

Die nun bestellten monoklonalen Antikörper sollen das Eindringen des Virus in die Zelle verhindern, indem sie sich an das Spike-Protein heften. Monoklonal bedeutet, dass die Antikörper exakt molekular definiert sind und das Virus an einem fest definierten Ziel angreifen.

Wer könnte von den Antikörper-Mitteln profitieren?

Wichtig sei, dass Patienten frühzeitig mit dem Mittel behandelt werden, sagt Professor Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. „Am Anfang ist es das Virus, das die Menschen krank macht, später die Reaktion des Immunsystems darauf“, sagt der Immunologe. Die Vermehrung des Virus in der Frühphase der Erkrankung werde durch die Antikörper verhindert.

Für Menschen, die bereits auf der Intensivstation behandelt werden müssen, habe die Behandlung keinen Nutzen. Auch die FDA schließt den Einsatz der Mittel bei Patienten aus, die bereits wegen Covid-19 zusätzlich Sauerstoff benötigen. Laut Gesundheitsministerium könnten vor allem Patientinnen und Patienten mit leichten oder milden Symptomen und mit dem Risiko für einen schweren Verlauf von der Gabe profitieren.

Die Virologin Sandra Ciesek sagte im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“, der Einsatz könne für Patienten hilfreich sein, die selbst keine Antikörper bilden können, etwa weil ihr Immunsystem heruntergefahren wurde.

Wie hier bei US-Pharmakonzern Regeneron im Staat New York arbeiten Wissenschaftler derzeit mit Hochdruck an Antikörper-Medikamenten gegen Covid-19. Studien zur Wirksamkeit laufen aktuell noch. Foto: Uncredited / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Was ist über die Wirksamkeit bekannt?

Bei Regenerons Antikörper-Mix zeigte eine Studie mit 799 leicht- bis mildsymptomatischen Risikopatienten, dass diejenigen, die das Mittel erhalten hatten, seltener wegen Covid-19 ins Krankenhaus oder in die Notaufnahme mussten (3 Prozent) als diejenigen, die ein Placebo erhalten hatten (9 Prozent). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Zwischenanalyse zu dem Medikament von Eli Lilly.

Jedoch beruht alles, was über die Wirksamkeit bekannt ist, auf vorläufigen Daten. Studien laufen noch. Auch die Infektiologin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, an dem die Mittel eingesetzt werden sollen, spricht von einer vielversprechenden Datenlage zu den Wirkstoffen, jedoch gebe es bisher noch limitierte Daten zu Wirksamkeitsstudien. Sie sagt: „Die Medikamente könnten ein weiterer Baustein in der Bekämpfung der Pandemie sein. Wir erwarten aber keine ultimativen Heilsbringer.“

Wirken die Medikamente auch bei den mutierten Varianten des Virus?

Der Vorteil monoklonaler Antikörper kann auch zu einem Nachteil werden: Sei ihr Angriffsziel jene Stelle, an der das Virus mutiert sei, würden sie wirkungslos, sagt Immunologe Watzl. So ist es dem Antikörper von Eli Lilly bei der Mutation ergangen, die erstmals in Südafrika aufgetaucht ist.

Lesen Sie auch: Corona: Was wir wirklich über die Virusmutation wissen

Nach einer noch nicht unabhängig begutachteten Studie der Columbia-Universität New York ist Bamlanivimab bei der südafrikanischen Mutante inaktiv geblieben. Das Mittel von Regeneron ist laut Hersteller wirksam gegen die Mutanten aus Großbritannien und Südafrika – jedoch mit Einschränkungen. „Auch aus diesem Grund müssen wir mehrere Antikörper parallel entwickeln und dürfen uns nicht auf ein einziges ,Wundermittel‘ verlassen“, sagt Stefan Dübel.

