Live! U19-Derby - VfL Bochum fordert den BVB heraus

Bochum. WM-Pause im Revierfußball? Nicht in der Jugend. Am Samstagmorgen trifft in der U19 der VfL Bochum auf Borussia Dortmund. Der Live-Ticker!

Revierderby in der U19-Bundesliga: Der VfL Bochum fordert den Tabellenzweiten Borussia Dortmund heraus. Die Gäste aus Dortmund belegen derzeit den zweiten Platz in der Tabelle. Sollte der BVB gegen Bochum gewinnen und der 1. FC Köln gleichzeitig beim Spiel gegen Viktoria Köln Punkte liegen lassen, wäre der BVB zurück an der Spitze.

Am vergangenen Spieltag setzte sich Borussia Dortmund mit 3:0 gegen Preußen Münster durch. Julian Rijkhoff erzielte zwei Tore und wird auch gegen Bochum mit von der Partie sein. Der VfL Bochum hingegen ist drei Ligaspielen sieglos. Den letzten Dreier holte der VfL am 6. Spieltag beim Erfolg gegen den VfB Hilden.

Für einige der BVB-Spieler folgt in zwei Tagen ein vorläufiger Karriere-Höhepunkt: Sie begleiten die Profis auf ihrer Asien-Reise.

Hier geht es zum Live-Ticker

