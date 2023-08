Messerangriffe an Bahnhöfen nehmen zu - Helfen mehr Kameras?

Essen. Die Zahlen von Gewalttaten und Sexualdelikten an Bahnhöfen nehmen zu. Die GdP fordert mehr Polizei und sieht auch die Bahn in der Pflicht.

An Bahnhöfen in Deutschland gibt es immer mehr Fälle von Gewalt. Das berichtet die Bild-Zeitung und bezieht sich auf ein Dokument der Bundespolizei. Demnach sei die Zahl derGewalttaten an Bahnhöfen in 2022 seit 2019 um 28,4 Prozent gestiegen. Gegenüber 2021, als coronabedingt noch weniger Reisende unterwegs waren, gebe es sogar einen Anstieg um 38,6 Prozent.

Auch die NRW-Bahnhöfe Düsseldorf, Dortmund und Köln seien Brennpunkte. Diesen Trend bestätigt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und fordert erneut mehr Stellen bei der Bundespolizei sowie eine bessere Kameraüberwachung der Bahnhöfe. Aber auch die Deutsche Bahn sieht die GdP in der Pflicht.

Starker Anstieg von Gewalttaten mit Messern

Die GdP bestätigt den Anstieg der Fälle. Die Zahlen seien jedoch sehr frisch und noch nicht qualitätsgesichert, kommentiert Andreas Roßkopf Vorsitzender der GdP-Direktionsgruppe Bundespolizei und Zoll mit Sitz in Hilden. Er begründet den Anstieg mit dem Ende der Pandemie und den Beschränkungen, aber auch mit den höheren Fahrgastzahlen in Deutschland. „Wir reden von über zwei Milliarden Reisenden, die die Bahn im Jahr benutzen.“ Allein aus diesen Zahlen und dem Ende der Pandemie ergebe sich diese Steigerung in den Gewaltfällen.

Dem Bericht nach seien allein die Körperverletzungen in dem Dreijahreszeitraum von 11.600 auf 14.155 Fälle gestiegen – eine Zunahme um 22 Prozent. Sexualdelikte seien um 43 Prozent gestiegen (von 1184 Fällen auf 1693) und Gewaltdelikte mit Messereinsatz um 44,5 Prozent (von 299 auf 432 Fälle). Aber auch Raub und Erpressung seien von 540 auf 708 Fälle gestiegen (plus 31 Prozent). Vorkommnisse in denen Menschen vor Bahnen gestoßen wurden, habe es in 2019 60 gegeben, in 2022 78.

Den Anstieg von tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte kann auch Andreas Roßkopf von der GdP bestätigen. „Wir stellen fest, dass es mehr Übergriffe auf Beamte gibt. Aber da gibt es keine exorbitanten Steigerungen“, meint er. Laut Medienbericht seien diese von 914 Fällen auf 1150 gestiegen (plus 26 Prozent).

GdP sieht auch die Deutsche Bahn in der Pflicht

„Wir fordern seit Jahren 3500 mehr Stellen für die Bahnhöfe“, sagt Roßkopf. Die Beamten sollen dann zu dritt auf Streife gehen. Um dem Problem zu begegnen reiche es aber nicht aus, nur mehr Polizisten einzustellen, ergänzt er. „Die Bahnhöfe müssten kameratechnisch besser überwacht werden. Der Hauptbahnhof in Nürnberg wäre ein Vorzeigebahnhof.“ Dort könne mir modernster Kameratechnik jeder Winkel des Bahnhofs überwacht werden. „So sind wir in der Lage solche Delikte schnell aufzuklären. Das fordern wir für alle Bahnhöfe“, so Roßkopf.

Aber auch das Bild der Bahnhöfe müsste ein anderes sein. „Sie müssten freundlicher, heller und offener werden. Sie dürfen keine Angsträume mehr sein.“ Es dürfe keine dunklen Ecken an Bahnhöfen gebe, wo Alleinreisende, gerade Frauen, sich nicht trauen alleine zu warten. Generell sieht Roßkopf die Deutsche Bahn in der Pflicht. „Die Bahn muss ihrer Verpflichtung nachkommen, für die Sicherheit der Reisenden zu sorgen“, sagt der Gewerkschaftler.

„Der Sicherheitsdienst der Bahn hat etwa 4000 Mitarbeiter in Deutschland. Da erwarten wir eine Steigerung der eigenen Sicherheitskräfte der Bahn.“ Mit diesem Gesamtpaket könne man Gewalttaten und Straftaten „ein Stück weit eindämmen“, so Roßkopf und betont: „Jeder der Straftaten am Bahnhof begeht, muss mit der Angst leben, auf dem Fuße erwischt und bestraft zu werden. Dahin müssen wir kommen.“

