"Mein schönstes Derby-Erlebnis": Schalke-Legende Lehmann erinnert sich

Essen. Zum Start unserer Serie "Das war mein Derby" erinnert sich Ex-Schalker Jens Lehmann an ein ganz besonderes Tor in einem besonderen Jahr.

Es hätte kaum anders enden können, dieses für die beiden Revierklubs verrückte Jahr 1997. Der BVB triumphierte in der Champions League. Auf Schalke wurden die Eurofighter geboren, sie stemmten den Uefa-Pokal in die Luft. Und dann war da am 19. Dezember noch ein Derby, das in die Geschichte eingehen sollte. Wegen einer Person: Jens Lehmann.

Deswegen verwundert es nicht allzu sehr, dass der 51-Jährige diese denkwürde Begegnung als sein schönstes Derby-Erlebnis beschreibt. Eigentlich schien es damals so, als würden die Dortmunder das Spiel gewinnen, sie führten im eigenen Stadion bis kurz vor Schluss mit 2:1.

Lehmann köpft den Ausgleich für Schalke

Doch Schalke hatte noch eine Ecke. Olaf Thon flankte den Ball in den Sechzehnmeterraum, Thomas Linke verlängerte – und plötzlich köpfte Lehmann den Ausgleich. Mit „Lehmann in den Sturm“-Rufen feierten ihn die Mitspieler anschließend in der Kabine.

Ein Stück Derbygeschichte: Schalkes Torwart Jens Lehmann köpft in der letzten Spielminute gegen Dortmund den 2:2-Ausgleich. Foto: firo

"Mein schönstes Erlebnis bei einem Derby war mein Tor in der letzten Spielminute für Schalke 04 zum 2:2-Endstand. Es war ein tolles Gefühl, vor den eigenen Fans in diesem für beide Seiten so erfolgreichen Jahr 1997 einen tollen Abschluss gehabt zu haben", sagt Lehmann gegenüber dieser Redaktion.

Zur Wahrheit gehört allerdings, dass die Ecke, die zu Lehmanns legendärem Kopfballtreffer führte, keine war. Eigentlich hätte es Abstoß geben müssen für den BVB. Dortmunds Chef Gerd Niebaum wütete daher kurz nach Spielschluss. "Da kommt so ein Weihnachtsmann daher und bringt uns um den Erfolg", schimpfte Niebaum und meinte damit den Linienrichter Dirk Margenberg. Nun gut.

Lehmann hielt später auch für den BVB

Jens Lehmann verließ Schalke bereits ein Jahr später, wechselte zum AC Mailand, kehrte aber bereits 1999 zurück, um nun ausgerechnet das BVB-Tor zu verteidigen. Ein schöneres Derby als das im Jahr 1997 erlebte er aber nicht mehr.

Zur Einstimmung auf das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund versorgen wir Sie bis zum Spiel am Samstag täglich mit weiteren Teilen unserer Serie "Das war mein Derby". Ehemalige und aktive Profis von Schalke und dem BVB sprechen dabei über unvergessliche Derby-Momente.