Kommentar Abhängigkeiten begünstigen Machtmissbrauch an Hochschulen

Düsseldorf. Nach den jüngsten Vorfällen an der Westfälischen Hochschule verabreden Unis und das Land NRW Maßnahmen gegen Machtmissbrauch. Ein erster Schritt.

Die Gefahr für Machtmissbrauch und Ausbeutung ist in hierarchischen Strukturen, wie es auch Universitäten und Hochschulen immer noch sind, sehr groß. Studien zeigten, dass fast ein Drittel aller Studierenden und Hochschulangehörigen im Studium oder bei der Arbeit sexuelle Belästigung erlebt haben.

Doch es geht nicht nur um sexuell motivierte Übergriffe. Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen oft in einem mehrfachen Abhängigkeitsverhältnis. Meist sind sie befristet beschäftigt und auf das Wohlwollen ihres Dozenten angewiesen. Wenn sie einen Übergriff melden, riskieren sie, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird, was im schlimmsten Fall ihre akademische Karriere bedroht. Dann schweigen sie lieber auch dann, wenn ein Professor die Leistung seines Mitarbeiters als die eigene ausgibt. Manche Studierende haben sich bewusst für dieses spezielle Fach und diesen Professor entschieden. Da stellt sich rasch die Frage, ob man das aufs Spiel setzen will.

Unabhängige Anlaufstelle für Opfer

Mit den nun verabredeten Maßnahmen reagieren die Hochschulen und das Wissenschaftsministerium auch auf die jüngsten Vorwürfe gegen einen Professor an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, die diese Redaktion aufgedeckt hat. Danach soll der Dozent über Jahre Studenten bedrängt und teils sexuell belästigt haben. Die Einrichtung einer unabhängigen Anlaufstelle für Opfer von Machtmissbrauch nach dem Vorbild Baden-Württembergs ist daher ein wichtiger Schritt. Das geplante „öffentliche Rügerecht“ in Fällen von Machtmissbrauch kann zusätzlich abschreckend wirken.

Zwar werden mit diesen Maßnahmen die Abhängigkeiten und das Machtgefälle nicht wirklich angetastet. Aber es ist zu begrüßen, dass nun genauer hingeschaut wird. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es bleibt abzuwarten, wie konsequent er genutzt wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung