AfD stimmt mit der CDU: Die Strategie ist brandgefährlich

In Thüringen hat die AfD der CDU dabei geholfen, einen Antrag auf Steuersenkung im Parlament durchzubringen. Ein Tabubruch.

Würde es dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz mit der von ihm postulierten Brandmauer gegen rechts ernst sein, müssten bereits Parteiausschlussverfahren gegen die 21 Mitglieder der Thüringer CDU-Landtagsfraktion angelaufen sein. „Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiauschlussverfahren an.“ Das hat Merz im Dezember 2021 verkündet.

Jetzt haben die Christdemokraten im Thüringer Parlament mit Hilfe der AfD eine Steuersenkung durchgesetzt. Mit einer Partei, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als erwiesenermaßen rechtsextremistisch, also als verfassungsfeindlich einzustufen ist. Das ist ein Tabubruch, der vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr vor allem der AfD nützt, die in den aktuellen Umfragen in Thüringen ohnehin in der Wählergunst die mit Abstand stärkste Partei ist.

Dann liegt der Verdacht nahe, sie könnten sich auch auf eine Koalition einlassen

Der Jubel in ihren Reihen ist nachvollziehbar. Wenn es für die Thüringer Christdemokraten ein normaler parlamentarischer Vorgang ist, in der Opposition eine Art zweites Regierungslager mit den Rechtsextremisten zu bilden, liegt der Verdacht nahe, sie könnten sich nach der Landtagswahl mit dem Verweis auf den Wählerwillen auch auf eine Regierungskoalition unter der Führung der AfD einlassen. Schamlos genug sind sie.

Friedrich Merz hat noch vor wenigen Jahren großspurig verkündet, unter ihm als CDU-Vorsitzenden werde die AfD halbiert werden. Er ist kläglich gescheitert. Dass er nun auch noch das Verhalten der Thüringer Christdemokraten verteidigt, ist eine Bankrotterklärung.

Die Rechtsausleger werden stärker und stärker und dem konservativen Lager fällt dazu nichts Besseres ein, als zuallererst gegen die Grünen zu agitieren, und die AfD zugleich zu normalisieren. Das ist eine brandgefährliche, weil potenziell demokratiezersetzende Strategie. Rechtsextremismus darf in Deutschland niemals wieder normal werden.

