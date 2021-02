Affront zur Unzeit gegen zahlreiche Flughäfen

Bund und Länder kündigen Milliarden-Coronahilfe für Verkehrsflughäfen an und lassen Dortmund, Paderborn oder Weeze nach Gutdünken außen vor.

Die Corona-Hilfen in Milliardenhöhe für die deutschen Verkehrsflughäfen und die Flugsicherung sind ein Politikum. Was Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Einklang mit den Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD verabredet haben, ist wettbewerbsverzerrend. Es dient der gezielten Beschleunigung der Marktbereinigung.

Es darf sehr wohl darüber diskutiert werden, dass nicht alle deutschen Verkehrsflughäfen auf Dauer überlebensfähig und notwendig sind. Was aber unglaublich ist: Hier wird eine Krisensituation von Regierungsseite dafür genutzt, das wirtschaftliche Gefälle noch einmal erheblich zu vergrößern. Nicht nur die Corona-Krise, sondern auch die staatlichen Corona-Hilfen drohen zum Beschleuniger für das Aus so manchen Standortes zu werden. Auch für jene, die sich in der Covid19-Pandemie als höchst nützlich erwiesen haben wie etwa der Flughafen Paderborn-Lippstadt, wo über Nacht im Auftrag der Bundesregierung Masken aus China eingeflogen wurden, auf die hier dringend gewartet wurde. Genau für solches Vorhalten von In­frastruktur war das Hilfspaket gedacht.

Paderborn oder Dortmund, vermutlich auch Weeze, werden die Krise überstehen. Sie als unbedeutend einzustufen, wie dies die Regierung jetzt dokumentiert, ist ein Affront zur Unzeit!