Ampel-Einigung - saure Äpfel für Deutschland

Nach 27 Stunden Marathonverhandlungen einigt sich die Ampel auf ein Maßnahmenpaket. Ob es mehr Tempo für Deutschland bringt, wird sich weisen.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht gerne vom neuen „Deutschland-Tempo“, für das die Koalition aus SPD, Grünen und FDP stehe. Schneller, effektiver soll der Weg in die Zukunft gestaltet werden. Nimmt man den Koalitionsausschuss als Maßstab, könnte sich der Verdacht einschleichen, Deutschland werde von einer Truppe von Bremsern regiert. Ganze 27 Stunden haben die Ampelkoalitionäre über die großen Streitthemen verhandelt, den Klimaschutz im Verkehr, das Verbot von Öl- und Gasheizungen, den schnelleren Bau von Autobahnen, die Finanzierung der Kindergrundsicherung.

Themen, die den Fortbestand der Koalition gefährden könnten, so hatte es in den vergangenen Wochen den Anschein, lagen doch insbesondere Grüne und FDP immer wieder völlig über Kreuz. Beide bedienen ein komplett unterschiedliches Wählerklientel, beide müsse liefern, um in der Wählergunst nicht zu verlieren. Je intensiver und länger gerungen wird, desto mehr signalisiert man: Wir sind vehement für unsere Überzeugungen eingetreten. Und so wundert es nicht, dass man sich einigte. Am Ende ist Politik immer die Kunst, zielführende Kompromisse zu schließen, zumal ein Ende der Koalition nicht wirklich zur Debatte stand.

Kompromisse bedeuten auch: Jeder muss in saure Äpfel beißen. Ein Beispiel: Eine höhere Lkw-Maut soll mehr Geld für den Ausbau der Schiene bringen, das freut die Grünen. Dafür stimmen sie dem schnelleren Ausbau von Autobahnen zu und damit einem Wunsch der FDP. Ob die Ergebnisse dieses Marathongipfels tatsächlich der große Wurf sind und Deutschland mit beschleunigtem Tempo in eine Zukunft steuern werden, in der Klimaschutz und die Wirtschaft gleichermaßen bessere Bedingungen vorfinden, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen, wenn aus den Absichtsbekundungen Gesetzestexte werden. Viel Zeit sollte sich die Ampel aber nicht lassen.

