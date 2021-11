Corona An der Impfpflicht führt kaum noch ein Weg vorbei

Die Politik wird wahrscheinlich ein Versprechen brechen, das sie gegeben hat. Die niedrige Impfquote lässt ihr kaum eine andere Wahl.

Österreich macht es vor und führt ab Februar die Impfpflicht ein. Wahrscheinlich wird es so auch in Deutschland kommen. Zunächst für bestimmte Berufsgruppen, dann, wenn sich noch immer nichts ändert, für die gesamte Bevölkerung. Es darf nur die letzte aller Möglichkeiten sein, weil es ein Bruch eines politischen Versprechens sein und einen Teil der Bevölkerung in noch erbittertere Opposition treiben wird. Aber aktuell scheint kaum ein Weg daran vorbeizuführen, der Politik bleibt kein großer Handlungsspielraum mehr.