Arabische Liga: Syriens Assad ist wieder willkommen

Die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga ist ein Schlag für die westliche Außenpolitik. Und wird sich auf die Flüchtlingszahlen auswirken.

Als Baschar al-Assad im Jahr 2000 die Macht von seinem Vater übernahm, da wurde eigens die Verfassung geändert, damit der damals 34-Jährige überhaupt Präsident werden konnte. Anfangs galt Assad im Westen noch als Hoffnungsträger, im eigenen Land gab es für eine kurze Zeit sogar Redefreiheit.

Doch schon bald ließ er politische Gegner einsperren und foltern, den „Arabischen Frühling“ unterdrücken, es folgte bis heute ein brutaler Bürgerkrieg. Unzählige starben, sehr viele flüchteten – besonders Richtung Deutschland.

Schlächter und Staatszerstörer

Dass ausgerechnet dieser Baschar al-Assad nun wieder in den Kreis der „Arabischen Liga“ (immerhin 400 Millionen Einwohner) zurückkehren darf, ist für seine vertriebenen Landsleute und ebenso für den Westen ein schlechtes Signal: Der Schlächter und Staatszerstörer wird rehabilitiert, Macht gilt mehr als Menschenrechte.

Dass es so kam, hat mit den aktuell enormen Verschiebungen in der Weltpolitik zu tun. Saudi-Arabien als Führungsmacht der Liga emanzipiert sich vor allem von den USA. Jahrzehntelang galt Washington in Riad als militärische Garantiemacht, auch die deutsche Bundesregierung lieferte gern Waffen.

Nun aber, da sich die Blöcke USA/Europa sowie China/Russland/Iran neu sortieren und um Macht und Einfluss kämpfen, wollen die Araber ihre eigene Rolle spielen. Aus ihrer Sicht ist das taktisch verständlich. Und auch, dass Riads Kronprinz Mohammed bin Salman sein Land modernisieren will und deswegen keinen Streit in der Region gebrauchen kann.

Der Westen muss zuschauen

Zu erwarten ist aber wohl kaum, dass Modernisierung auch Demokratie und Freiheiten bedeuten. Der Westen muss gerade zuschauen, wie sein einstiges Mitwirken im Nahen und Mittleren Osten verloren geht. „Wertebasierte Außenpolitik“ wird da schwierig. Und ein Ende des Flüchtlingsstroms oder gar die Rückkehr von Menschen nach Syrien scheinen aussichtslos.

