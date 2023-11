Arbeitssicherheit für die Seele

Derzeit sorgen Atemwegserkrankungen für viele Ausfalltage sorgen. Langfristig indes ist die seelische Gesundheit viel wichtiger. Was zu tun ist.

Arbeitssicherheit – das ist irgendwas mit Schutzhelmen, Schuhen mit Stahlkappen und Netzen an Gerüsten, die vor dem Sturz ins Bodenlose bewahrten. Heute sind bemerkenswerterweise die Bauarbeiter im Hochbau die seelisch robustesten Arbeitnehmer – so legt es der Gesundheitsreport der Barmer nahe.

Wer heute aus dem Job fällt, tut es häufiger, weil der Seele schwindlig wird. Doch so deutlich die Zahlen, so diffus ist, an welchen Stellschrauben zu drehen wäre, um uns ein entspanntes Arbeiten zu ermöglichen. (Und warum ausgerechnet Journalistinnen und Journalisten seelisch – vergleichsweise – robust sind).

Eine der Hauptursachen ist das steigende Arbeitstempo. Vor allem im Bereich Pflegetut der Fachkräftemangel ein übriges, dass der Druck auf jede einzelne Beschäftigte und jeden einzelnen Beschäftigten weiter zunimmt. Und je mehr – siehe die besonders gebeutelte Pflegebranche – den Job wechseln, desto höher wird der Druck für diejenigen, die (noch) weiter im Job sind.

Vor allem Ältere sind stark betroffen

Besorgniserregend ist auch der Befund, dass vor allem ältere Menschen immer stärker seelisch belastet sind. Dabei wäre es so wichtig, gerade ältere Arbeitnehmer gesund im Job zu behalten. Nicht nur, um die Rentenkasse zu schonen, sondern auch, um sie als Fachkräfte länger zu halten. Einige Faktoren für seelische Gesundheit sind allerdings so trivial wie Schutzhelm und Sicherheitsschuhe: Wer anständig bezahlt wird, unbefristet angestellt und tariflich abgesichert ist, hat ein deutlich geringeres Risiko, psychisch zu erkranken.

Auf der anderen Seite deutet sich an, dass unser Lebensstil ebenfalls seinen Beitrag leistet: wir Bildschirmwesen vergessen immer häufiger, dass wir eigentlich ein Säugetier sind, das Bewegung und Abwechslung braucht. Und die so genannten sozialen Medien ersetzen das direkte Miteinander. Es würde womöglich helfen, wenn wir wieder Zigarettenpausen einführen. Ohne Smartphone. Und ohne Zigarette.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung