Armin Laschet, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock?

Mit der überraschenden Doppelkandidatur lassen Armin Laschet und Jens Spahn ihren Konkurrenten Friedrich Merz sehr alt und isoliert aussehen.

Und wieder geht es nur um Politiker, wo es doch eigentlich um Politik gehen sollte. Und wieder scheint das Wichtigste zu sein, wer einen Posten bekommt. Dabei ist doch viel wichtiger, was er machen wird. Und noch wichtiger: Was machen die Leute, die jetzt für uns und unser Land Verantwortung tragen? Es ist ja nicht so, dass es nicht genügend Probleme gäbe, für deren Lösung jetzt Entscheidungen zu treffen sind.

In dieser Legislaturperiode ist der Wurm drin. Die GroKo-Parteien müssen viel Zeit darauf verwenden, sich selbst neu auszurichten. Wochenlang brauchte die SPD, um sich eine Doppelspitze zu suchen, die immer noch so blassgrau ist, wie die Pappmaschee-Büsten der beiden, die im Düsseldorfer Rosenmontagszug mitrollten. Und kaum haben sich sie Sozialdemokraten berappelt, brechen die Christdemokraten einen Führungsstreit vom Zaun. Am 25. April soll der geklärt sein. Friedrich Merz wird sich gestern das dünn gewordene Haar gerauft haben. Es sollte sein Tag werden mit der Verkündung seiner Kanzler-Ansprüche. Armin Laschet und Jens Spahn lassen ihn alt und egoistisch aussehen. Für Merz wird im April nichts zu holen sein. Laschet und Spahn bedienen sowohl den Wunsch nach Kontinuität des Merkel-Kurses als auch die Sehnsucht, wieder sichtbarer konservativ zu sein. Die GroKo-Parteien müssen verspielten Kredit zurückgewinnen Es bleibt dabei: Bundestagswahlen werden in der Mitte entschieden. Es spricht einiges dafür, dass die Deutschen sich im Herbst 2021 – um es dann doch wieder auf Personen zu konzentrieren – zwischen Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock entscheiden können. Da muss uns nicht bange sein. Und bis dahin können SPD und CDU in der GroKo unter der Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel noch versuchen, etwas von dem Kredit zurückzugewinnen, den sie durch Personalgedöns beim Wähler verspielt haben.