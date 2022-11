Raumfahrt „Artemis Mission – eine Investition in die Zukunft

Sie ist teuer, sie passt irgendwie nicht in Krisenzeiten wie diese. Und dennoch ist die „Artemis Mission“ gut – weil der Menschheit Visionen gibt.

Eher bodenständig veranlagte Zeitgenossen, die die gewaltige „Space Launch System“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus ins All entschweben sahen, wird dabei möglicherweise ein geflügeltes Wort von Helmut Schmidt in den Sinn gekommen sein: „Wer Visionen hat“, kanzelte dieser im Jahr 1980 Willy Brandts politische Ideen ab, „sollte zum Arzt gehen ...“

Denn visionär ist die nun gestartete, wohl sicher an die 100 Milliarden Euro teure „Artemis“-Mission allemal. Der Mond wird nach 50 Jahren Flugpause wieder zur ersten Etappe und Astronauten-Zwischenstation einer auf ferne Sicht galaktisch langen Reise des Menschen zum Mars.

Die Agenda der Gegenwart

Zu abgehoben? Das passt für viele Menschen jedenfalls nicht zur Agenda, um die wir uns in diesen Tagen dringend kümmern müssen: Coronapandemie, Ukrainekrieg, Hungerkrise und nicht zuletzt Klimakatastrophe prägen das Weltgeschehen.

Was mag in den jungen Menschen vor sich gehen, die Freitag für Freitag fürs Klima auf die Straße gehen und nun nur erahnen können, welche Massen an Treibstoff schon beim Start der ersten Rakete verbrannt sind?

Die Bilder für die Ewigkeit

Auf der anderen Seite: Die Neugierde, der Forscherdrang liegen in der Natur des Menschen. Stillstand ist Rückschritt, heißt es. Die Menschheit profitiert davon, sich weiterzuentwickeln und dabei auch Grenzen zu durchbrechen. Nicht zuletzt fördert diese Weltraum-Mission die internationale Zusammenarbeit, sie wird uns neue Einblicke ins Universum geben.

Ob die „Artemis“-Mission eine sinnvolle Investition in die Zukunft ist, werden wir dennoch erst in ein paar Generationen wissen. Bis dahin werden wir aber noch viele spannende Momente auf dem Weg zum Mars erleben – vielleicht sogar solche, die auf ewig im Gedächtnis der Menschheit hängenbleiben.

Das wäre ja schon was.

