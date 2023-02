Arznei-Lieferengpässe: Gesundheit hat ihren Preis

Die Abhängigkeit in der Arzneimittelversorgung ist lange bekannt. Abhilfe schaffen nur größere Lagerkapazitäten und eine Rückkehr der Produktion.

Der nächste Winter kommt bestimmt, die nächste Ansteckungswelle ebenso. Wir dürfen sicher sein, dass sich dann auch wieder Lieferengpässen für wichtige Medikamente auftun.

Denn an unserer asiatischen Abhängigkeit hat sich nichts verändert. Die Klagen der Apotheker über lange Lieferzeiten oder allenfalls alternative verfügbare (und nicht immer gleich gut verträgliche) Produkte sind ja nicht leiser geworden. Wir hängen da am Tropf, sind letztlich erpressbar wie in Sachen Energie und müssen mit den Ergebnissen einer Gesundheitspolitik leben, die seit Jahren von Kosten getrieben ist.

Es geht um Gewinne, nicht um Versorgungssicherheit

Den Pharmakonzernen ging es immer vor allem um Gewinne und weniger um Versorgungssicherheit. Die Produktion von Wirkstoffen für patentfreie und daher preiswerte Generika ist in China oder Indien unschlagbar billig. Und wir reden da über Entzündungshemmer-Bestseller, über Hustensaft oder Antibiotika.

Das Problem lässt sich nur in zwei Schritten lösen: zum einen über eine deutlich ausgeweitete Lagerhaltung wichtiger Medikamente, um kurzfristige Engpässe ausgleichen zu können; zum anderen langfristig über die Rückverlagerung der Produktion in heimische Gefilde. Das wird viel Geld kosten. Aber das sollte uns unsere Gesundheit wert sein.

