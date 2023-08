Asbest: Handwerker müssen geschützt werden!

Mit den Sanierungsboom steigt das Risiko, dass mehr Asbest und andere Schadstoffe entdeckt werden und beseitigt werden müssen.

Der Bedarf nach Wohnraum, vor allem nach bezahlbarem, ist groß. Da aber nicht alles neu gebaut werden kann und soll – nicht zuletzt weil aus Klimaschutzgründen Ressourcen wiederverwendet werden sollen – wird saniert, was das Zeug hält. Doch durch solche Sanierungen rücken Themen in den Fokus, die etwas in Vergessenheit geraten waren.

Daher ist es richtig, dass die Gewerkschaft IG BAU und die Berufsgenossenschaft das Thema in die Öffentlichkeit rückt: Wir stehen vor einer riesigen Bau- und Sanierungswelle, und es ist Aufgabe der Unternehmen, ihre Arbeiterinnen und Arbeiter zu informieren und zu schützen. Und es ist Aufgabe der Politik, für die rechtlichen Rahmenbedingungen zu sorgen.

Auch Heimwerker sollen nicht leichtfertig mit Asbest umgehen

Aber auch Hobbyheimwerker sollten sich der Gefahr bewusst sein und nicht leichtfertig mit Arbeiten im eigenen Haus umgehen. Und vor allem nicht mit der eigenen Gesundheit. Wer in einer Immobilie wohnt, die vor dem Asbestverbot 1993 entstanden ist, muss im Zweifel damit rechnen, dass im Fliesenkleber, in den Wänden oder auf dem Dach der Schadstoff verbaut ist. Asbest schmeckt nicht, ist nicht sichtbar, riecht nicht. Aber es wirkt – und das oft erst spät. Wer den Schadstoffen ausgesetzt ist, kann 20, 30, 40 oder 50 Jahre später ernsthaft erkranken, im schlimmsten Fall sterben.

In NRW ist nach Angaben der Gewerkschaft in 2,2 Millionen Wohnhäusern Asbest verbaut. Dieser Umstand allein muss nicht besorgen: Sofern Asbest unangetastet bleibt, passiert nichts. Zum Problem wird es erst, wenn Asbest bearbeitet, abgekratzt oder angebohrt wird. Spätestens dann braucht es Fachleute, die die Lage beurteilen und Lösungen anbieten. Und diese Arbeiter müssen vor Gefahren geschützt werden. Sonst gibt es nur wenige Menschen, die solche Jobs machen möchten. Angesichts der Sanierungswelle brauchen wir sie aber mehr denn je.

