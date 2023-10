Asylverfahren außerhalb Europas: Warum Wüst Recht hat

Düsseldorf Jenseits von Afrika warten zwar noch viele Detailfragen, aber gut, dass der NRW-Ministerpräsident einmal Position bezieht.

Der Vorstoß von NRW-Ministerpräsident Wüst klingt herzloser, als er in der Substanz ist. Flüchtlinge postwendend in Staaten entlang der EU-Außengrenzen zurückzubringen, um sie dort ein Asylverfahren durchlaufen zu lassen, könnte Tod und Leid verhindern. Schlepperbanden würde das Handwerk gelegt, weil niemand mehr Geld für eine lebensgefährliche Odyssee bezahlt, wenn er nach dem Aufgreifen in Europa garantiert gleich wieder im Flugzeug sitzt. So umstrittenen der EU-Türkei-Deal war, er hat in der letzten Flüchtlingskrise nach genau diesem Mechanismus die Wende gebracht. Zudem hat der Volljurist Wüst ja Recht, dass individuelles Asylrecht und Dublin-Verordnung am Ende hohle Sätze sind, wenn doch die allermeisten Schutzsuchenden Europas den jahrelangen Duldungsstatus im Sozialstaat Deutschland anstreben. Die gesellschaftliche Stimmung ist aufgeheizt, die Kommunen sind am Limit, die Hilfe für tatsächlich von Krieg und Vertreibung Betroffenen fällt zunehmend schwer. Es muss also etwas passieren.

Jenseits von Afrika warten auf Wüst aber ein paar wichtige Detailfragen: Wie will er Partnerländer dazu bringen, Asylverfahren als Auftragsarbeit menschenwürdig durchzuführen? Wieviel Geld und welche legalen Migrationswege sollen im Tauschgeschäft geboten werden? Trotzdem ist es gut, dass sich der NRW-Ministerpräsident in die Debatte einschaltet. Er hat Kredit bei den Grünen aufgebaut und den Ruf des konservativen Scharfmachers schon vor Jahren abgestreift. Als größtes Bundesland muss NRW an dem migrationspolitischen Schulterschluss mitwirken, damit Ergebnisse für die Bürger schnell sichtbar werden. Sonst vergiften rechte Hetzer weiter das Klima.

