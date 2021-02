Wegwerfmentalität bei Mode: Auch eine Art von Frevel

Üble Wegwerfmentalität! Auch wer unverkäufliche Mode vernichtet, begeht eine Art von Frevel. Die Obhutspflicht könnte Abhilfe schaffen.

Der Kampf gegen die Wegwerfmentalität hat viele Facetten. Es geht nicht nur um den mangelnden Respekt vor Nahrungsmitteln, um das vorschnelle Entsorgen von vermeintlich veralteten Elektrogeräten, um Online-Retouren. Auch wer ungetragene Kleider in Corona-Zeiten vernichtet, weil Lagerkapazitäten fehlen, verhält sich auf seine Weise frevelhaft.

Die überlaufenden Ladenregale voller T-Shirts, Hosen, Schuhe entspringen einer entfesselten Konsum-Branche, die jedes Jahr versucht, Kollektionen in zweistelliger Anzahl an den Kunden zu bringen. Ware, die in dieser Menge niemand benötigt. Ware, deren Herstellung Ressourcen und Energie in rauen Mengen kostet.

Kontrolle muss sein

Die neue „Obhutspflicht“ des Kreislaufwirtschaftsgesetzes soll Hersteller und Handel in die Pflicht nehmen, auch nach sinnvollen Verwendungsmöglichkeiten unverkaufter Mode zu suchen. Gut so! Doch es wird Zeit, den Plan per Gesetzesverordnung nun real werden zu lassen – und es bedarf natürlich entsprechender Kontrollen.