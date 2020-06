Auch in den Ferien benötigen viele Schüler Hilfe

Die letzten Wochen waren für alle hart, für Lehrkräfte, Eltern und für Schüler. Viele Eltern haben ihre Urlaubstage dazu verwenden müssen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Sie stehen nun vor der Frage, wie sie die sechswöchigen Sommerferien überbrücken sollen.

Die Schulleitungen alle Hände voll damit zu tun, ihre Schulen für den Präsenzunterricht unter Beachtung der Hygieneregeln vorzubereiten, oft unter dem Druck zahlreicher und oftmals kurzfristig erlassener Vorgaben durch das Schulministerium. Zugleich mussten Lehrkräfte ihren Unterricht radikal umstellen und versuchen, den Kontakt zu ihren Schülern nicht abreißen zu lassen. Urlaub haben nun alle bitter nötig -- eigentlich.

Ferienangebot der Revier-Unis als Vorbild

Es gibt Schüler, die ohne Defizite die Zeit der Schulschließungen überstehen. Doch andere sind mit der Situation überfordert oder schlicht nicht in der Lage, sich den Stoff eigenständig zu erarbeiten. Vor allem für jüngere Schüler sowie für benachteiligte oder lernschwache Kinder ist daher eine systematische Förderung auch in den Ferien wichtig, um immer weiter aufklaffende Wissenslücken zumindest ansatzweise zu schließen.

Mancherorts organisieren Schulen bereits Corona-Nachhilfen in Form von Sommerkursen, Ferienakademien oder Lern-Camps. Auch Schulen in NRW benötigen jetzt jede Unterstützung von Land, Trägern, Eltern, Hochschulen und Studenten, um ein solches Angebot auf die Beine zu stellen. Die Initiative der Ruhr-Universitäten, die gemeinsam ein Ferienangebot auf die Beine stellen, sollte daher Nachahmer finden – so viele wie möglich.