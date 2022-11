Auch in der Schule: Einfach mal nett sein

Eine Umfrage belegt, dass das Klima an den Schulen in NRW rauer geworden ist. Lehrerinnen und Lehrer haben darunter zu leiden.

Was macht eigentlich Yvonne Gebauer? Die ehemalige Schulministerin von der FDP war stets heftig kritisiert worden. Unter anderem, weil sie die Schulen in Zeiten der Pandemie so lange wie möglich offenhalten wollte. Heute weiß man: Das war genau die richtige Entscheidung. Dann wurde ihr vorgeworfen, nicht zügig genug alle Schulen mit Luftfiltern ausgestattet zu haben. Heute sagen viele Forscher: Die Dinger taugen wenig. Jetzt stehen die Energiefresser als Elektroschrott in Fluren herum. Frau Gebauer und ihrer Partei nutzt es wenig, im Nachhinein bei vielen Themen recht behalten zu haben. Die Stimmung war damals gegen sie – und die Stimmen bei der Wahl auch.

Der Lehrerberuf ist der beste Beruf der Welt. Oder?

Auch gestern wurde wieder klar, dass es nicht die Viruserkrankungen sind, die den größten Schaden im Alltag unserer Schulen angerichtet haben. Bei einer Umfrage berichten die Schulleiter in NRW von zunehmender Gewalt. Das Klima ist rauer geworden, bei vielen liegen die Nerven blank. Die Erklärungen dafür liegen auf der Hand. Drei Jahre Pandemie, der Krieg und Sorgen durch das knapper werdende Geld lassen Menschen dünnhäutig werden. Das bekommen auch die Lehrerinnen und Lehrer ab. Man wünschte sich eine große gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung beim Gegensteuern. Es klingt etwas naiv, aber man darf schon jeden einzelnen Bürger darum bitten, gerade jetzt besonders achtsam und freundlich mit anderen Menschen im Alltag umzugehen. Wir haben es selbst in der Hand, wie das gesellschaftliche Klima ist. Einfach mal nett sein!

Man wünschte sich, die Schulleiter würden auch mal darauf hinweisen, warum der Lehrerberuf trotz allem aus ihrer Sicht der schönste Beruf der Welt ist. Schließlich geht es mehr denn je darum, junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Was die Schulpolitik an Unterstützung dazu leisten kann, das soll sie zügig tun. Die Schulministerin jetzt heißt Dorothee Feller.

