Auch nach der Coronakrise: Sparen ist nicht die Lösung

Manche haben den Eindruck, der Staat verschulde sich in der Krise so, als gäbe es kein Morgen. Dennoch ist diese Schuldenaufnahme richtig. Die Alternative zum Kredit wäre: Massenarbeitslosigkeit, eine Wirtschaft in Trümmern, eine Gesellschaft in Aufruhr. Es ist klug, gerade jetzt nicht zu knausern. Im Geschichtsbuch steht, dass ein Staat sich in der Krise auch totsparen kann: Der knauserige Kanzler Heinrich Brüning schaufelte fleißig mit am Grab der Weimarer Republik.

Was aber kommt nach der Krise? Doch wieder Sparen und Schuldenbremsen ziehen? Steuern senken, um die Wirtschaft anzukurbeln? Schulden und Steuern erhöhen, damit Geld in die Staatskasse fließt, wie die SPD es jetzt ankündigt ? So schwer die Antworten auf diese Fragen fallen, sie werden wohl bald entschieden.

Schuldenbremsen bringen das Land nicht weiter

Denn die Wähler dürften im September bei der Bundestagswahl und später bei der NRW-Landtagswahl vor einer Richtungsentscheidung stehen: Entweder ein klassischer liberaler Kurs mit Steuersenkung oder ein Schwenk hin zu einem stärkeren, fürsorglicheren Staat. Die „GroKo“-Mischung – von allem ein Portiönchen – scheint zum Glück ein Auslaufmodell zu sein.

Vieles spricht dafür, dass Schuldenbremsen ungeeignet sind, um das Land fit zu machen. Die Krise hat uns so viele Baustellen aufgezeigt: Die unzureichend digitalisierten Schulen und Verwaltungen; das auf Kante genähte Gesundheitssystem, die Benzin und Diesel-Mobilität.

Und ja, am Ende des Tages müssen sich auch jene, die ein großes Vermögen besitzen, an den Kosten für ein modernes Land stärker beteiligen. Damit die „Helden“ dieser Krise, die Erzieherinnen, Pfleger, Verkäufer, Paketfahrer, nicht die Verlierer, sondern auch unter den Gewinnern sind.