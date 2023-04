Die "letzte Generation" - Grüne auf Distanz zu den Radikalen

Diese Gruppe selbst ernannter Klimaaktivisten hat sich in ihrer Radikalisierung weit von dem entfernt, was eine Gesellschaft tolerieren kann.

Die Grünen in NRW tun jetzt das, was Klimabewegungen wie etwa Fridays for Future schon vorher getan haben. Sie gehen auf Distanz zu den sogenannten Klima-Klebern, die mit ihren Aktionen möglichst viele Menschen in Geiselhaft nehmen wollen, die damit in das Leben vieler Menschen eingreifen und zum Teil sogar, etwa bei Rettungseinsätzen, Leben gefährden.

Wer Klimaziele mit Erpressung verfolgt, erzeugt Ablehnung

Die selbst ernannten Klimaaktivisten haben sich in ihrer Radikalisierung weit von dem entfernt, was eine Gesellschaft tolerieren kann. Wer bewusst Gesetze bricht, wer Haftstrafen in Kauf nimmt, wer das öffentliche Leben lahmlegt und individuelles Leben gefährdet, hat jegliche Legitimation verloren. Auch ist die Begründung für das rechtswidrige Handeln abenteuerlich: Nur wer radikal ist, erzeugt Aufmerksamkeit und zwingt eine Gesellschaft zum Umdenken. Dies ist ideologisch geprägter Unsinn. Denn in Wahrheit bewirkt dieses Handeln genau das Gegenteil. Der Versuch, eine Gesellschaft zu erpressen, provoziert zu Recht Ablehnung und Gegenwehr.

Umweltschutz gibt's nicht zum Nulltarif - darfür braucht es Konsens

Die Grünen und andere Umweltorganisationen haben das erkannt. Der Hintergrund ist klar: Für viele Menschen wird durch die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung deutlich, dass es Umweltschutz nicht zum Nulltarif gibt. Zudem tragen die schlechte Kommunikation und die Zerstrittenheit der Ampelkoalition in der Umwelt- und Wirtschaftspolitik zur Verunsicherung bei. Da kann und will man sich als Grüne, die im Bund eine zumindest umstrittene Rolle spielen und auch in den Ländern unter Druck stehen, eine Rückendeckung für die Radikalen der „Letzten Generation“ nicht erlauben. Und im Übrigen haben die Klima-Kleber auch kein Verständnis verdient.

