Autobahnausbau bekommt ein grünes Gütesiegel aus NRW

Klassisch verzockt: Schwarz-Grün muss die Hand für die Bundespläne reichen. Mit unangenehmen Folgen.

Selbst in einer durchdigitalisierten Politik scheint das ewige Adenauer-Bonmot nichts von seiner Gültigkeit zu verlieren: „Wer den Mund spitzt, muss auch pfeifen.“ Die Grünen haben über Wochen den Eindruck vermittelt, sie wollten den beschleunigten Ausbahnausbau in Deutschland ausbremsen, weil sie Instandhaltung und klimagerechte Verkehrswende wichtiger finden. Beim Marathon-Koalitionsausschuss der Ampel-Koalition wurde deshalb unter Beteiligung etlicher Spitzen-Grüner aus NRW eine Art Veto-Recht der Länder durchgesetzt. FDP-Bundesverkehrsminister Wissing sollte hier „Einvernehmen“ über seine Beschleunigungsliste einholen müssen, obwohl Autobahnbau eigentlich längst alleinige Bundessache ist. Sein grüner NRW-Kollege Krischer pumpte sich bis zuletzt mächtig auf und forderte dies und das an Nachbesserungen.

Allein: Er konnte sich am Ende nicht gegen Koalitionspartner CDU durchsetzen. Ein mit feinen Sensoren für die Mehrheitsmeinung ausgestatteter Ministerpräsident Wüst weiß eben: Es wäre den Autofahrern im Stauland Nummer eins kaum zu vermitteln, Bundesmilliarden und Ausbauehrgeiz ausgerechnet an NRW vorbeigehen zu lassen. Zumal es hier um Engpässe auf 350 Kilometern und 40 Prozent des gesamten Bundesbudgets geht. Die Umweltverbände toben verständlicherweise über die geräuschlose „180 Grad-Wende“ und die Gelenkigkeit, mit der man sich seit einem Jahr im schwarz-grünen Regierungsalltag verbiegt. Den Grünen droht womöglich gar die nächste Glaubwürdigkeitsfalle nach Lützerath, denn sie haben Wissing nun Brief und Siegel selbst für hochumstrittene Autobahnprojekte wie jenes am Autobahnkreuz Oberhausen gegeben.

