Kommentar Autobahnen: Die NRW-Grünen in der Glaubwürdigkeitsfalle

Grüne Regierungsverantwortung und Umweltpolitik? Der Autobahnausbau könnte für NRW-Verkehrsminister Krischer zum Glaubwürdigkeitsfiasko werden.

Die Zwickmühle, in die sich Landesverkehrsminister Oliver Krischer hineinmanövrierte, scheint ausweglos. Trotz des vermeintlichen Vorbehalts der Grünen in Berlin (Motto: Alles liegt im Ermessen der Länder) machte sein Bundeskollege Wissing ziemlich unfein Druck. Und Krischer bekam selbigen auch von seinem Koalitionspartner in Düsseldorf.

Nun steht er also vor dem Dilemma, einerseits der grünen Basis und Fraktion verpflichtet zu sein (und auch seinen eigenen Ansprüchen). Auf der anderen Seite muss er als Minister dafür sorgen, dass sich der beklagenswerte Zustand vieler Autobahnkilometer bessert.

Erst Neubaur, dann Krischer?

Es besteht dringender Handlungsbedarf im Stauland NRW. Wenn Wissing 66 Mal vor Ort schnellstmöglich die Schaufel auspacken will, kann das die Lage nur besser machen. Krischer muss den Makel fürchten, dass mit den Grünen in der Regierung viel weniger für die Umwelt passiert als erhofft.

Die Räumung von Lützerath traf noch Kabinettskollegin Neubaur. Für Krischer könnten das Wäldchen „Sterki“ und der Ausbau der A 3 zum Glaubwürdigkeitsfiasko werden.

