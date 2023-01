Autobahnstreit: Ampel-Koalition im Entscheidungsstau

Im Streit um Autobahnplanungen steckt die Ampel-Koalition in der Sackgasse. Der Kanzler muss einen Weg heraus finden aus dem Entscheidungsstau.

Der festgefahrene Autobahnstreit in der Ampelkoalition war ein Konflikt mit Ansage. Ein FDP-Verkehrsminister an einem Kabinettstisch mit grünen Kolleginnen und Kollegen – das musste auf Kollisionskurs gehen.

Dabei ist der aktuelle Zwist, wie es mit den Ausbauten weitergehen soll, eigentlich unnötig. Niemand, selbst die Liberalen nicht, will Deutschland schließlich mit neuen, großspurigen neuen Autobahnprojekten überziehen. Es geht um Detailfragen: eine zusätzliche Spur hier, eine optimierte Anbindung dort – und vor allem um bereits in Angriff genommene und abgesegnete Projekte.

Nachbesserungsbedarf auch bei der Schiene

Die Koalition streitet also nicht über viele zusätzliche, sondern über wenige schneller verfügbare Autobahnkilometer. Eine raschere Planung in diesem Bereich ist schlicht und einfach sinnvoll. Wer jeden Tag auf den proppevollen Autobahnen unterwegs ist, weiß, dass selbst kleine Maßnahmen die Staulage deutlich verbessern.

Selbstverständlich haben aber auch die Grünen Recht, wenn sie verlangen, Schienenprojekte und Brückenbauten – Stichwort A 45, Rahmede – ebenfalls schneller zu realisieren. Das darf auf keinen Fall vernachlässigt werden. Auch in diesem Bereich besteht milliardenschwerer Nachbesserungsbedarf.

Scholz ist gefordert, einen Weg aus der Sackgasse zu finden

Es ist am Kanzler, rasch einen Pfad aufzuzeigen, den beide Seiten gehen können. Derzeit stecken sie in der Sackgasse. Dazu braucht es keinen Wumms, sondern kluge Vermittlung durch Olaf Scholz – und die Kompromissbereitschaft der Streitparteien. Denn einen langfristigen verkehrspolitischen Entscheidungsstau kann sich Deutschland angesichts der vielen vorhandenen Schwachstellen am allerwenigsten leisten.

