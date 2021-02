Schule in NRW Behutsam zurück in den Präsenzunterricht

Düsseldorf Eltern, Kinder, Lehrer gehen auf dem Zahnfleisch. Der Distanzunterricht verschärft die Lage in vielen Familien. Schulen sollten öffnen.

Nach wochenlangem Distanzunterricht herrscht Notstand in vielen Familien. Häusliche Konflikte nehmen zu, Jugendliche bangen um ihre Abschlüsse, Lehrer sehen „ihre“ Kinder nur noch am Bildschirm, und noch längst nicht jeder hat die nötige technische Ausstattung. Die Schäden an der Schülerseele fallen neben dem Infektionsschutz immer stärker ins Gewicht. Das heißt im Grundsatz: Möglichst viele Kinder und Jugendlichen sollten ab dem 14. Februar wieder in den Präsenzunterricht.

Behutsam muss das geschehen. Zum Beispiel, indem man die Schulen zuerst zeitweise wieder für die Abschlussjahrgänge öffnet. Ein Wechsel zwischen dem Lernen daheim und in der Schule wäre der immer noch unübersichtlichen Infektionslage angemessen. Und die Lerngruppen sollten klein sein. 30 Kinder in einem kleinen Raum mit wiederholtem Stoßlüften – das war nie überzeugend.

Bloß nicht von jetzt auf gleich

Besonders wichtig aber ist es, einen „Kaltstart“ am 14. Februar zu vermeiden. Was auch immer Bund und Länder sich nächste Woche für die Schulen ausdenken: Gebt Lehrern, Rektoren und Familien ein paar Tage Zeit, sich auf den Neustart der Schulen vorzubereiten. Sonst herrscht auch dort gleich wieder Notstand.