Bei Schülern wächst die Angst vor den nächsten Prüfungen

Zehntausende Schüler sind derzeit in Quarantäne, an Hunderten Schulen ist ein regulärer Präsenzunterricht derzeit nicht möglich – und wenig sieht danach aus, dass sich die Coronalage in den kommenden Wintermonaten verbessern wird. Nein, 2020 ist kein normales Schuljahr. Nach dem Lockdown im Frühjahr kämpfen Lehrer und Schüler jetzt mit Lüftungsvorgaben und Maskenpflicht, mit ausgefallenen Unterrichtstunden und Heimarbeit.

Viele Schüler versäumen Lernstoff und können nicht wie gewohnt begleitet und gefördert werden. Das betrifft erneut vor allem jene, die ohnehin mehr Unterstützung benötigen oder deren Eltern keine Hilfe sind. Waren die Voraussetzungen bisher schon unterschiedlich, sind sie es jetzt noch viel mehr.

Lehrkräfte wissen am besten, wo ihre Schüler stehen

Kein Wunder, dass sich Angst vor den anstehenden Prüfungen und den nächsten Abiturklausuren breit macht. Daher ist die Forderung, die Lehrpläne an das Corona-Schuljahr anzupassen, nur verständlich. Dabei darf es aber nicht um ein Absenken der Inhalte auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen. Sinnvoller wäre es, Schulen und Lehrern stattdessen mehr Freiheiten bei der Auswahl der Prüfungsinhalte zu gewähren – auch wenn dies den Zielen des Zentralabiturs widersprechen mag. Die Lehrkräfte wissen am besten , wo ihre Schüler stehen, welcher Stoff bereits vermittelt wurde und sitzt. Die Politik sollte diese Möglichkeit nicht vorschnell verwerfen. Denn, wie gesagt, 2020 ist kein normales Schuljahr.