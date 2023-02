Beim Tierwohl haben die Discounter was gutzumachen

Nach Rewe will jetzt auch Aldi bei seiner Wurst auf höhere Tierwohlstandards achten. Der Einkauf wird wohl teurer werden.

Es waren die Discounter Aldi, Lidl und Co., die die Preisschraube beim Fleisch immer weiter nach unten geschraubt haben. Das wurde und wird noch immer als deutsche Erfolgsgeschichte gefeiert. Erst in den letzten Jahren wurden Zweifel laut und lauter.

Für den Verbraucher, der nicht nach Risiken und Nebenwirkungen gefragt hat, hatte das ja auch viele Vorteile. Den Sonntagsbraten gab es jetzt zusätzlich auch am Mittwoch. Denn auch dank industrieller Tierhaltung konnten die Deutschen sich das leisten. Es ist zweifellos gut, dass sich nicht nur Besserverdienende ein Steak leisten können. Aber die Konsumenten fingen an, es für selbstverständlich zu halten, dass es Fleisch für einen kleinen Euro gibt. Nirgendwo sonst in Europa geben die Bürger weniger für Lebensmittel aus als hierzulande.

Die PR-Abteilung malt mit am Bild des tierfreundlichen Supermarktes

Ein Umdenken hat begonnen. Für den Fleischkonsum in Deutschland werden Regenwälder abgeholzt, um Platz für den Anbau von Viehfutter zu schaffen. Immer mehr Menschen achten beim Einkaufen darauf, wo die Produkte herkommen und wie die Tiere gehalten wurden, bevor sie geschlachtet wurden.

So darf man Aldi neben dem Blick aufs Wohl der Tiere zumindest mal ein weiteres Motiv unterstellen: Es macht sich gut in diesen Zeiten, offensiv mit dem Engagement für die Umwelt, für Nachhaltigkeit und für das Wohl der Tiere nach vorne zu gehen. Die PR-Abteilung malt kräftig mit am schönen neuen Bild vom sauberen Discounter, der das Etikett des Billigheimers abstreifen will.

Das geht nur dann gut, wenn wir Kundinnen und Kunden mitziehen und bereit sind, mehr für unseren Einkauf zu zahlen. Die Möglichkeit gab es ja bisher auch schon, allein sie wird noch wenig genutzt – und in Zeiten hoher Inflation und Energiepreise noch weniger. Es wird immer jemanden geben, der Fleisch aus zweifelhafter Haltung zum Schnäppchenpreis verramscht. Am Ende der Produktions- und Lieferkette kommt es auf die Kundinnen und Kunden an.

Die Discounter müssen bereit sein, den Bauern mehr Geld fürs Fleisch zu zahlen

Man muss auch die Landwirte mitnehmen, die Zeit brauchen, um ihre Produktion umzustellen. Und die Discounter müssen trotz ihrer Marktmacht bereit sein, den Bauern gutes Geld für ihre Tiere zu bezahlen. Und Discounter und Supermarktketten sollten auch noch darauf achten, unter welchen Bedingungen in den Schlachthöfen gearbeitet wird.

Zugegeben: Diese Forderungsliste ist lang und darf den Konsumenten nicht aus der Mitverantwortung entlassen. Das, was Aldi gestern öffentlichkeitswirksam erklärt hat, ist nur einer von vielen Schritten, die noch gegangen werden müssen. Aber es geht in die richtige Richtung. Und das ist gut.

