Besuche in Heimen: Eine Geste der Menschlichkeit

Von allen politischen Entscheidungen, die in der Coronakrise gefällt werden müssen, ist diese wohl die schwerste: Sollen Bewohner von Altenheimen wieder Besuch empfangen dürfen? Sie alle gehören zur „Risikogruppe“, sind im Falle einer Infektion in größter Gefahr. Daher war das Besuchsverbot, das seit rund sechs Wochen in Nordrhein-Westfalen gilt, medizinisch gesehen vernünftig.

Aber was hilft die Vernunft, wenn ihr tiefste Verzweiflung gegenübersteht? Wenn Senioren die Freude am Leben verlieren, weil sie ihren Partner, die Tochter, den Sohn nicht mehr sehen. Wenn an Demenz erkrankte Heimbewohner nicht verstehen können, warum niemand vorbeischaut. Wenn also das Besuchsverbot mehr Schaden anrichtet, als es das Risiko einer Infektion mit sich bringt.

Ein Geschenk für die Familien

Die Isolation der Heimbewohner dauert schon so lange an, dass der Schaden, der ihnen dadurch entsteht, immer größer wird. Daher ist es wohl angebracht, das strenge Verbot nun unter Auflagen zu lockern. Ein großes Geschenk für die Familien und ein Experiment, das hoffentlich gut ausgeht! Der Muttertag ist für die Landesregierung ein geschickt gewähltes Datum, um Menschlichkeit zu demonstrieren.



