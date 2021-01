Biden muss die vielen Schäden reparieren

Donald Trump ist Vergangenheit: Der neue US-Präsident Joe Biden muss die von seinem Vorgänger angerichteten Schäden reparieren.

Make America great again – macht Amerika wieder großartig! Diesen Spruch hat Donald Trump so oft hinausposaunt. Doch es ist nun an Joe Biden, diesem Satz eine wirkliche und eine neue Bedeutung zu verleihen. Schließlich ist das Land unter Trump genau das Gegenteil von „großartig“ geworden. Sein Nachfolger kann kaum die vielen Schäden reparieren, die der Mann mit den orangefarbenen Haaren angerichtet hat. Die Corona-Pandemie endlich entschlossen zu bekämpfen, dürfte dabei die leichtere Aufgabe sein.

Joe Biden wird schon heute mehrere Gesetze von Trump rückgängig machen. Die USA kehren zum Klimaschutz zurück, und an der Grenze zu Mexiko werden Kinder nicht mehr von den Eltern getrennt. Es ist richtig, dass der neue Präsident schnell und tatkräftig davon überzeugen will, dass die Vereinigten Staaten wieder auf dem Weg in die Normalität sind.

Der Ton dürfte ein anderer werden

Die meisten Staatschefs werden ihm das gern abnehmen. Sie sind froh, dass die Ära Trump nun beendet ist. Natürlich glaubt niemand, dass die Weltmacht ab sofort sanft wird. Doch immerhin dürfte der Ton ein anderer werden. Der Neue startet mit großem Bonus.

Doch zuhause genießt Biden diesen Vorschuss nur bei der Hälfte seiner Landsleute. Die andere himmelt nach wie vor Trump an. Selbst wenn Biden einen Teil von ihnen einfangen kann, wird es Jahre dauern, bis das Land wieder zur Ruhe kommt. Hier kann man dem 46. Präsidenten nur Glück und ein gutes Händchen wünschen.

Auch gefestigte Demokratien sind anfällig

Eine Lehre aus der Trump-Zeit ist, dass selbst gefestigte Demokratien anfällig dafür sind, plötzlich in die Autokratie zu kippen. Demokratie ist kein Selbstläufer, sie muss ständig neu erkämpft, begründet und erklärt werden. Immerhin diese Erkenntnis hat Trump der Welt hinterlassen.