Bischöfe am Scheideweg

Die deutschen Bischöfe werben in Rom für den Synodalen Weg, der die katholische Kirche im Land erneuern soll. Der Erfolgsdruck ist hoch.

Es ist ein schwieriger Marsch, den die deutsche katholische Kirche mit dem „Synodalen Weg“ angetreten ist. Nun sind die Bischöfe in Rom – und stehen damit vor der bisher herausforderndsten Etappe. Denn: Was tun bei einem Nein? Dass der oberste deutsche Bischof Georg Bätzing seine Vorstellungen eher vorsichtig und defensiv formuliert, lässt erahnen, dass er weniger als Fordernder denn als Bittsteller in den Vatikan kommt.

Die eigenen Reihen sind nicht geschlossen

Keine gute Ausgangsposition für die wohl zähen Verhandlungen. Zumal die eigenen bischöflichen Reihen ja keineswegs im Sinne der mit dem Synodalen Weg verbundenen Reformbestrebungen geschlossen sind.

Bätzing steht unter Druck. Wenn er ergebnis- und erfolglos aus Rom zurückkehrt, wird die katholische Basis ihn das spüren lassen. Dann könnten sich die Wege von Basis und Klerus weiter trennen.

