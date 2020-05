Bitte kontrollieren! Was sonst?

Man sieht es auf unseren Straßen: Die Menschen gehen wieder raus. Das ist verständlich. Lange haben wir in den eigenen vier Wänden gesessen, weil wir eingesehen haben, dass das notwendig ist. Nun sagen Experten und Regierungen, dass eine vorsichtige Lockerung wieder möglich ist. Warum sollten wir von den neuen Freiheiten nicht Gebrauch machen? Bei aller Vorsicht.

Was man aber auch auf den Straßen sieht: Es sind wieder größere Gruppen unterwegs. Und man ahnt: Die sind nicht alle miteinander verwandt, und sie wohnen wohl nicht nur in zwei Haushalten. Oft sind es junge Menschen, die sich so unvernünftig verhalten. Das ist leichtsinnig. Das ist gefährlich. Lebensgefährlich vor allem für andere. Und darum ist das auch nach wie vor verboten.

Eine fatale Botschaft an alle Uneinsichtigen

Der Lobbyverband der Städte und Gemeinden hat nun beklagt, dass die Behörden angesichts der großen Zahl von Öffnungen und Menschen mit den Kontrollen nicht nachkommen würden. Was soll uns diese Warnung sagen? Sollen jetzt etwa alle Gaststätten, Geschäfte, Theater, Kinos und Kirchen geschlossen bleiben? Oder soll – was fatal wäre – die Botschaft an alle Uneinsichtigen ausgesandt werden: Macht ruhig, was ihr wollt. Bestraft werdet ihr sowieso nicht, weil die Ordnungsämter die Kontrolle längst verloren haben!? Nichts da.

Es ist nicht verkehrt, wenn die Bürger Corona-Sünder anzeigen

Die Aufsichtsbehörden sind nicht aus ihrer wichtigen Funktion entlassen. Sie können nicht mit dem Zollstock in jedem Lokal aufkreuzen. Sie müssen auch nicht jede kleine Gruppe stoppen und deren Verwandtschaftsverhältnisse klären. Aber jeder, der gegen die Regeln verstößt, muss zu jeder Zeit und an jedem Ort damit rechnen, dass Polizisten und Ordnungsmitarbeiter dort aufkreuzen. Und weil sie nicht überall sein können, ist auch nichts verkehrt daran, dass der Bürger den Behörden Tipps gibt, wenn dreist und gefährlich und ganz offensichtlich gegen Auflagen verstoßen wird.

Die Gewährung von mehr Freiheiten kann nur gutgehen, wenn sich alle an die Regeln halten. Das Virus ist nicht weg. Das müssen auch Dummköpfe begreifen!