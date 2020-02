Borkenkäferplage: Es ist noch nicht überstanden

Man muss sich einfach mal vorstellen: Borkenkäfer, Stürme und Dürre haben bereits jetzt deutschlandweit 245.000 Hektar Wald dahingerafft – eine Fläche von der Größe fast des Saarlandes, die wieder aufgeforstet werden muss. Und dieses Jahr drohen, gerade in NRW, weitere schwere Waldschäden. Bei Stichproben stieß der Landesbetrieb Wald und Holz auf astronomisch anmutende Borkenkäfer-Zahlen.

Düstere Ausssichten.

Monokulturen, speziell Fichtenplantagen, sind das eine Problem. Die Zukunft liegt im Mischwald, auch im Mix aus alten und jungen Bäumen. Das müssen auch private Waldbesitzer erkennen, denen in NRW das Gros der Forste gehört. Das andere große Problem ist die Trockenheit, die die Wälder erst so anfällig gemacht hat. Sie führt vor Augen: Der Klimawandel kostet auch in Deutschland schon richtig viel Geld - erst in der Landwirtschaft, jetzt in den Wäldern.