Chaos-Kommunikation rund um die Schulöffnung

Düsseldorf Das Verwirrspiel um die Öffnung der Grundschulen in NRW nervt Schulleiter, Lehrer und Familien. Sie wünschen sich eine Politik mit ruhiger Hand.

Wiederholt hatte NRW in der Coronakrise Probleme mit der Kommunikation. Da wurde zuletzt eine Schulmail verschickt, die suggeriert, dass ab dem 11. Mai alle Grundschul-Jahrgänge wieder zeitweise in die Schulen sollen. Kurz darauf fängt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) das wieder ein. Weil das keiner beschlossen hat.

Warum diese Panne? Weil offenbar in dieser Regierung ein überbordender Ehrgeiz vorherrscht, in der Krise auf Teufel komm raus eigene Akzente zu setzen. Beim liberalen Koalitionspartner ist diese Neigung noch ausgeprägter als in der Union.

Bloß nicht verwirren. Die Menschen sind schon nervös genug

Wo ist der Ausweg? Erstens: Sauberer kommunizieren und Botschaften sorgsam überprüfen, bevor sie ausgesprochen oder per Mail verschickt werden. Alles andere verwirrt nur, und die Menschen im Land sind schon nervös genug.

Zweitens: Häufiger mit jenen sprechen, die mit den „eigenen Akzenten“ des Landes zurechtkommen müssen: Mit Städten und Kreisen, mit Lehrern und Erziehern, mit Eltern, Schulleitern, Schülern. Die Runde am Freitag mit den Kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung war ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Auch ihr waren übrigens Kommunikationsprobleme und Vorwürfe vorangegangen. Dass sich Ministerpräsident, Minister und Städte nun endlich zusammenraufen, ist der Krisenlage angemessen.

Die Solisten-Rolle steht dem Land nicht gut

Drittens: NRW sollte sich mit Demut als Teil einer Ländergemeinschaft begreifen und nicht als Solist, der stets ein etwas anderes, schrilleres Stück spielen will als die anderen.​