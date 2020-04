Corona-Hilfe: Die Betrüger warten nur

Die unbürokratische Soforthilfe floss zunächst rasch. Freitagabend beantragt, Sonntagabend die Zusage – kein Einzelfall. Sehr gut. Das sich unmittelbar anschließende Selbstlob der Landesverantwortlichen war allerdings auch nicht zu überhören.

Aber die Betrüger waren schneller. Und cleverer.

Düsseldorf hatte versucht, das Thema online und ohne unnötige Bürokratie abzuräumen. An sich klingt das vernünftig. Wir fordern ja zu Recht immer wieder Bürokratieabbau. Aber genau das war offenbar der Türöffner für die Gauner. Es fehlte die solide Absicherung. Dass von der Zahlungsunfähigkeit bedrohte Kleinstunternehmer nun mehr als eine Woche warten müssen, bis die Landesunterstützung wieder ausgezahlt wird, ist kein Indiz für höchste Effektivität. Diese Aussicht wird so manchem Betroffenen schlaflose Nächte bereiten. Aber diesmal muss der Schutzwall halten. Sorgfalt geht vor Tempo. Eine Wette mag man jedenfalls nicht halten, dass das der letzte Versuch von üblen Zeitgenossen war, sich an der staatlichen Freigiebigkeit in Corona-Zeiten zu bereichern.