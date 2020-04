Corona: Hoffentlich ist Handel gutes Omen für die Schulen

Noch weiß man natürlich nicht, ob sich die Öffnung der kleineren Geschäfte tatsächlich nicht negativ auf die Corona-Infektionszahlen auswirkt. Aber immerhin: Die Situation von Montag lässt hoffen. Auch mit den Lockerungen scheint der allergrößte Teil der Bürger sehr verantwortungsvoll umzugehen. Es gab wohl keinen Ansturm auf die Fußgängerzonen und Läden in den Städten – ob groß oder klein.

Und die Händler haben sich ganz offensichtlich in ihrer großen Mehrzahl gut vorbereitet. Mit Maßnahmen, die das Abstand halten fördern, mit Desinfektionsmitteln und ähnlichem. Die nächste Nagelprobe wird sein, wenn auch die großen Geschäfte noch öffnen oder die Gastronomie in den Innenstädte wieder ihren Betrieb voll aufnehmen darf. Aber immerhin: Die Lockerungen im Handel machen Hoffnung, dass ein Ausstieg aus dem Corona-„Lockdown“ möglich ist.

Hoffen wir mal, dass dies auch ein gutes Omen für die Schulen ist. Hoffen wir, dass all die Kritik und die bösen Ahnungen, die jetzt laut werden, nicht tatsächlich eintreten. Denn in der Tat verstärkt sich der Eindruck, dass NRW in die Schulöffnung eher hineinstolpert, dass Eltern und Schüler – aber auch Lehrer – eher verunsichert als bestärkt werden. Die bisherigen Wochen der Schulschließungen sind nicht genutzt worden, um einen überzeugenden Plan für die Rückkehr der Schüler zu entwickeln.