Corona: Richtige Maßnahmen in radikal veränderter Welt

Das Ganze hat auf den ersten Blick etwas unglaublich Irrationales: Es gibt viele mit dem Coronavirus infizierte Menschen, aber noch sind es keine Massen. Und den meisten geht es dabei auch relativ gut, sie haben keine oder nur leichte Krankheitssymptome. Zudem: Bei den beiden Todesfällen – dies soll nicht zynisch klingen – handelte es sich um Menschen mit Vorerkrankungen. Da könnte es völlig unverhältnismäßig erscheinen, dass nun massiv in das Alltagsleben der Menschen in Nordrhein-Westfalen eingegriffen wird. Es geht ja nicht nur darum, dass man nun vielleicht ein Konzert oder ein Bundesligaspiel nicht mehr besuchen darf. Auch in die wirtschaftliche Freiheit wird erheblich eingegriffen, wenn Messen und Veranstaltungen nicht mehr stattfinden dürfen.

Aber dennoch: Der Erlass der Landesregierung ist richtig, die Maßgabe des Bundesgesundheitsministers auch. Es gilt jetzt, die Ausbreitung eines Virus’ zu verlangsamen und dann hoffentlich irgendwann zu stoppen, der so gefährlich ist, weil vieles über ihn noch unbekannt ist. Deshalb hinkt auch der Vergleich zu der „normalen Grippe“, die jedes Jahr erheblich mehr Todesopfer fordert. Oder zur Vogelgrippe, bei der mit Tamiflu ein Impfmittel zur Verfügung stand. Bei der Bekämpfung des Virus’ darf der Maßstab einer Gesellschaft nicht sein, dass die, die mutmaßlich nichts zu fürchten haben – also die Jüngeren und die Gesunden – ihr Leben ohne Einschränkung weiterführen dürfen. Vielmehr müssen die im Mittelpunkt stehen, die gefährdet sind – die Älteren oder die Menschen mit Vorerkrankungen.

Das bisherige Vorgehen der Behörden kennt dabei ja Maß und Mitte: Die Gesellschaft wird nicht total lahm gelegt, Bus- und Bahnfahren ist weiter möglich. Weil eine gewisse Mobilität natürlich notwendig ist, um das öffentliche Leben und die Wirtschaft nicht zum Erliegen zu bringen. Die Entscheider in Politik und Behörden geben sich also nicht der Illusion hin, dass man sämtliche Risiken ausschließen könnte. Aber es geht nun darum, sie zu minimieren.

Die am Dienstag verkündeten Maßnahmen inklusive des Szenarios, dass wochenlang Bundesligaspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, könnte nur ein Vorgeschmack sein. Wenn sich das Virus weiter ausbreitet, könnten noch weitere Schritte folgen. Und daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen.



Unser Leben hat sich in den vergangenen Jahren radikal verändert: Die Globalisierung hat es möglich gemacht, dass es normal ist, Urlaub in den hintersten Ecken dieser Welt zu machen. Und dass die Wirtschaft international so verflochten ist, dass einzelne Teile eines Produkts am anderen Ende der Welt produziert werden und Dienstreisen rund um den Globus Alltag sind. Genauso radikal steigt damit aber auch die Gefahr, dass von einem Fleischmarkt in der chinesischen Provinz ein Virus seinen Zug um die Welt antritt. Radikal müssen dann bisweilen auch die Maßnahmen dagegen sein.

Was bislang sehr beruhigend ist: Politik und Behörden reagieren besonnen, Corona wird – von Ausnahmen abgesehen – nicht zur politischen Schlammschlacht genutzt. Vielmehr wird auf die Experten, allen voran auf die des Robert-Koch-Instituts, gehört. Land und Bund müssen aber darauf achten, dass sie die Kommunen genug unterstützen. Dort müssen im Zweifel die Entscheidungen getroffen werden, die die Menschen am meisten betreffen. Städte und Gemeinden dürfe daher nicht allein gelassen werden.