Corona trifft Textilhandel mit voller Wucht

Der Textilhandel leidet am meisten unter der Corona-Pandemie. Rabattschlachten sind jedoch geübte Praxis – allein schon wegen des Wetters.

Kaum eine Handelsbranche leidet so sehr unter der Corona-Krise wie die Modeläden. Schicke Abendkleider oder edle Business-Anzüge braucht in diesen Pandemie-Zeiten kaum jemand. Und wer sich neu einkleiden will, ist im zweiten Lockdown in Folge auf Onlinehändler angewiesen oder auf das Angebot der Läden, die vorbestellte Hose oder Bluse den Kunden durch die Tür zu reichen – in der Hoffnung, dass die Klamotten auch passen.

Ein Einkaufserlebnis mit Spaß und kompetenter Beratung sieht anders aus. Den Textilhändlern brechen die Umsätze weg. Dabei sind die Modeanbieter durchaus krisenerprobt. Wenn es in einem normalen Winter draußen zehn Grad warm ist, bleiben sie auf ihren dicken Wintermänteln sitzen. Ist der Sommer verregnet oder sehr heiß, kommen kaum Kunden in die Innenstädte. Rabattschlachten sind also geübte Praxis im Textilhandel. „Alles muss raus“-Aktionen mit bis zu 70 Prozent Preisnachlass gehörten in jeder Saison zum Verkaufskonzept, um im Lager Platz für Neues zu schaffen.

Viele Onlinehändler machen sich seit jeher nicht die Mühe, das zurückgeschickte T-Shirt zu waschen und zu bügeln. Es wandert in die Altkleidersammlung. Ketten und Boutiquen werden nach dem Lockdown hoffentlich nachhaltigere Wege finden, ihre aufgestaute Ware unter die Kunden zu bringen. Wann das sein wird, ist ungewiss.