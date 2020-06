„Corona – und dann?“ Wie die Krise unser Leben verändert

Langsam geht es in der Corona-Krise wieder in Richtung „Normalität“. Wie wird diese in Zukunft aussehen? Die WAZ beleuchtet das in einer Serie.

Seit Monaten bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben. In der Familie, im Freundeskreis, in der Freizeit, bei der Arbeit oder in Videokonferenzen, auch in der Berichterstattung Ihrer WAZ dominieren die Ursachen und Folgen einer Krise, die zu Recht als größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg gilt.

Doch mittlerweile öffnen die Geschäfte und Restaurants wieder, Kitas und Schulen suchen den Weg zurück in einen geordneten Alltag, auch die Wirtschaft soll wieder anspringen, unterstützt von einem nie gekannten Konjunkturprogramm. Langsam kehren wir also in unser normales Leben zurück, das allerdings in vielen Bereichen nicht mehr so aussehen wird wie vor der Pandemie. „Corona – und dann?“ heißt die neue WAZ-Serie, die mit der heutigen Ausgabe startet.

Welche Erfahrungen sollten wir für die Zukunft nutzen, was müssen wir vermeiden? Wie verändert Corona unsere Arbeitswelt? In vielen Berufen wird häufiger aus dem Homeoffice gearbeitet, doch wo sind die Grenzen? Wie sehen die Innenstädte künftig aus, wird sich der Einzelhandel wieder erholen? Wie werden wir uns künftig fortbewegen? Und, ganz entscheidend, bekommt die Digitalisierung den lange überfälligen Schub? Wenn ja, mit welchen Folgen, etwa für die Bildung, für den Nahverkehr oder die medizinische Versorgung? Die Zukunft mit und nach Corona: Wir blicken jetzt nach vorn!