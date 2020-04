Corona: Wir müssen die Nerven bewahren

Tourismus-Zentren betteln regelrecht darum, dass man sie nicht besucht möge, und es kommt uns nicht mal mehr bizarr vor. Auch dieses Wochenende wird natürlich zur Prüfung für uns alle. Die Sonne scheint, wer könnte den Drang ins Freie leugnen? Die Spielregeln kennt mittlerweile wohl jeder, Behörden werden, so gut es ihnen möglich ist, überprüfen, wer sich nicht daran hält.

Beschränkungen sind auf der Terrasse leichter zu ertragen als im Apartment

Gleichwohl sollte sich jeder, der nun schon eine Weile über jene schimpft, die sich seiner Meinung nach unvernünftiger verhalten als man selbst, der eigenen Position bewusst sein: Ausgangsbeschränkungen sind mit der Familie auf der Terrasse in Bredeney nun mal leichter zu ertragen als für eine Alleinerziehende mit zwei Kindern in einem Apartment in der Dortmunder Nordstadt. Das ist kein Freibrief für jene, die es besonders schwer haben, aber eine Mahnung an die, denen die Schutzmaßnahmen nie streng genug sein können, die ihre eigenen Privilegien dabei aber gerne vergessen.

Unser gesellschaftliches Miteinander steht täglich auf dem Spiel

Diese Krise beschwört ja nicht nur gesundheitliche und ökonomische Verwerfungen fürchterlichen Ausmaßes herauf, sie stellt unser gesellschaftliches Miteinander täglich vor neue Herausforderungen. Mit Blick auf viel Hilfsbereitschaft und Disziplin ist man geneigt, zu sagen, wir machen das bis hierhin ganz gut. Aber die Nerven müssen wir gewiss noch eine Weile bewahren.