Corona-Wirtschaftshilfe - das Vertrauen schwindet

Zahlreichen Unternehmen droht eine Insolvenz, weil versprochene Staatshilfen nicht rechtzeitig fließen.

Wer macht schon alles richtig, wenn so viel Ungewissheit herrscht? Als Mitte März vergangenen Jahres die Corona-Pandemie auch bei uns die Regierungen im Bund und in den Ländern zum Handeln zwang, war alles neu. Eingriffe in unser Leben schienen absolut notwendig. Auch die Schließung weiter Teile der Wirtschaft – wenn auch auf Verdacht.

Mit Soforthilfen und Kreditprogrammen bis zur hundertprozentigen Absicherung über den Staat wurde versucht, ein Klima der Sicherheit zu erzeugen. Überbrückungshilfen für Betriebe, die wegen verordneter Schließung erhebliche Umsatzeinbußen nachweisen konnten, wurden schnell versprochen. Erst I, dann II, jetzt III. Im zweiten Shutdown dazu noch November-, dann Dezemberhilfen.

Hat viel tatsächlich viel geholfen? Natürlich ist mehr als eine halbe Milliarde Euro, die für November und Dezember in NRW an Betriebe geflossen sein sollen, wie Landeswirtschaftsminister Pinkwart betont, sehr viel Geld. Dennoch: Bazooka und Wumms haben nicht gezündet. Viele Unternehmer haben das Vertrauen in die Politik verloren. Dass NRW noch mehr Wirtschaftshilfen fordert brächte nur etwas, wenn das Geld umgehend ankäme. Für viele Betriebe ist es bereits zu spät.