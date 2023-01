Corona: Zeichen stehen auf Lockern

Die Rufe nach Aufhebung von Coronamaßnahmen werden immer lauter – und die Politik erhört sie zunehmend. Das ist nicht ohne Risiko.

In der U-Bahn, die ich auf dem Weg nach Hause gelegentlich benutze, tragen schon längst nicht mehr alle Leute Maske. Das kostet, wenn man erwischt wird, 150 Euro. Aber es wird schon lange nicht mehr kontrolliert. Seit der Gesundheitsminister das Ende der Maskenpflicht für Bahnen und Busse zum 1. Februar verkündet hat, sehen das viele schon locker. Ich weiß gar nicht, ob sie zu blöd sind, den Kalender zu lesen oder ob sie für sich selbst einen Haken an das Thema Corona gemacht haben. Mich ärgert das. Schließlich basiert das Zusammenleben in einer Gesellschaft auf der Gewissheit, dass für alle die gleichen Regeln gelten und sich alle daran halten.

Die Zeichen stehen also auf Lockern. Gut möglich, dass auch die Maskenpflicht in Fernzügen, in Krankenhäusern und Arztpraxen – zunächst fürs Personal – fällt. Auch die Auflagen für Betriebe werden zurückgenommen, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wieder ins Office zurückkehren müssen, wenn der Chef sie ruft. Das wird nicht allen gefallen, denn es hat auch Vorteile, zu Hause zu arbeiten. Das Pendeln fällt weg. Vorbei! Wer wieder ins Kino geht und ohne Maske im Bus fährt, kann nicht argumentieren, dass es im Büro ein höheres Ansteckungsrisiko gebe. Ohnehin hatten auch in Coronazeiten nur die wenigen Büro-Arbeiter das Privileg, zu Hause bleiben zu dürfen.

Es werden weiterhin Menschen an und mit Corona sterben

Es ist nicht vorbei, aber Experten halten Corona nun für beherrschbar. Das liegt an der guten Impfquote und auch daran, dass hoch ansteckende Varianten für die gewünschte „Durchseuchung“ der Bevölkerung gesorgt haben. Die Herdenimmunität scheint erreicht, die Folgen einer Infektion weniger gravierend und behandelbar zu sein.

Irgendwann muss Schluss sein mit den Beschränkungen. Auf die Folgen der Lockerungen müssen die Ärzte und Wissenschaftler genau schauen. Es werden weiterhin Menschen an und mit Corona sterben – und vielleicht werden es sogar ein paar mehr als in Zeiten großer Vorsicht und vieler Beschränkungen sein. Politik und Gesellschaft sind jetzt offenbar bereit, dieses Risiko einzugehen.

