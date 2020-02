Coronavirus: Auch in Deutschland wächst die Gefahr

Ausgestorbene Straßen, leere Schulen, Geschäfte und Büros und Sicherheitskräfte, die betroffene Gebiete abriegeln – was bis vor wenigen Tagen unvorstellbar schien, ist eingetreten. In Norditalien breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Eine Eindämmung in letzter Sekunde sei auch mit allen verfügbaren Mitteln nicht mehr möglich, urteilen Virologen.

Überall in Europa könnten plötzlich ähnliche Infektions-Herde wie in Italien auftreten. Daher müssen wir uns auch in Deutschland auf ein ähnliches Szenario vorbereiten. Es wird höchste Zeit, dass sich auch hier Landesregierungen, Behörden, Gesundheitseinrichtungen und Kliniken auf den Ernstfall einstellen.

Virus breitet sich unbemerkt aus

coronavirus- experten warnen vor weltweiter pandemieDas Virus verbreitet sich schnell und unbemerkt, denn die meisten Infektionen verlaufen vergleichsweise mild. Wer nur geringe Symptome hat, geht nicht zum Arzt – und wird nicht getestet. So kann ein Erkrankter Dutzende andere Menschen anstecken, die es wiederum verbreiten. Das bedeutet, dass die Zahl der Corona-Kranken weiter ansteigen wird, zumal in absehbarer Zeit kein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Die Weltgesundheitsorganisation warnt bereits: Das Zeitfenster zur Eindämmung des Virus schließt sich.