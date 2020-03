Coronavirus: Besser doch die Schutzmaske

Jetzt also doch: Lange hieß es, Schutzmasken würden nichts bringen, der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter biete genügend Schutz. Aber mit fortschreitender Krise setzt ein Umdenken ein, und immer mehr Länder, Regionen, Städte setzen sogar auf eine Maskenpflicht.

Deutschland und NRW schrecken (noch) davor zurück, jetzt eine Maskenpflicht einzuführen. Damit würden sie sich in gewisser Weise auch lächerlich machen, weil sie derzeit nicht einmal Ärzte und Pfleger anständig mit Schutzkleidung versorgen können, und das medizinische Personal hat diesen Schutz besonders nötig.

"Made in Germany" mal anders

Andererseits ist eine provisorische Maske, die keiner DIN-Norm oder Infektionsschutzrichtlinie entspricht, offenbar besser als gar keine. Und wer dann noch den Sicherheitsabstand einhält und sich gründlich die Hände wäscht, ist gut geschützt.

Inzwischen gibt es viele seriöse Anleitungen zum Selbermachen von Masken. Wenn die Bundes- und Landespolitik also nicht reagieren kann oder will, muss die bisher auf Perfektion und Gütesiegel getrimmte Gesellschaft eben improvisieren. „Made in Germany“ ist derzeit auch eine selbst genähte Stoffmaske, aufgepeppt mit einem Kaffeefilter.



