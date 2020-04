Coronavirus: Verhalten der Bürger verdient Respekt

Am ersten warmen Wochenende zeigt sich: Die allermeisten Bürger halten sich an die Regeln – und zeigen sich verständnisvoll.

Waren es die eindringlichen Appelle der Virologen? Waren es die Warnungen der Politik vor drastischen Strafen? Oder war es doch das Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen für seine eigene Gesundheit und die der anderen?

Jedenfalls nötigt das Verhalten der allermeisten Menschen in dieser Krise mit all ihren Einschränkungen Respekt ab: Hier halten sich mündige Menschen an Regeln, die ebenso drastisch wie notwendig sind. Natürlich kann es in einem Ballungsgebiet, in dem Millionen Menschen danach lechzen, das erste warme Wochenende im Freien zu verbringen, an der einen oder anderen Stelle schon einmal etwas enger werden als erlaubt. Aber auch dann reagieren die Allermeisten mit Verständnis auf die Hinweise der „Obrigkeit“.

Wohl selten war das Verhältnis der Bürger zu ihrem Staat so von gegenseitigem Respekt geprägt wie in diesen schweren Tagen. Die sonst so aggressiven Hetzer laufen mit ihrer Propaganda ins Leere. Sicherlich tragen auch die ersten positiven Zeichen von der Corona-Front zur konstruktiven Atmosphäre bei. Zu wissen, dass die derzeitigen Einschränkungen auch wirken, machen sie viel erträglicher.